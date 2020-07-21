Отсутствие интернета и компьютеров ограничивает селян от доступа к медуслугам, а больницы - от доступа к финансированию - Зубко

 
Ексклюзивы
1/5
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Просмотров: 918
Взрывчатка разрывается в скважине - как добывают железную руду
Взрывчатка разрывается в скважине - как добывают железную руду
1 Просмотров: 369
Зеленский не будет трогать олигархов. Каждый имеет рычаг влияния на Офис президента
Зеленский не будет трогать олигархов. Каждый имеет рычаг влияния на Офис президента
Просмотров: 477
Почему депозиты подешевели
Почему депозиты подешевели
Просмотров: 1260
"Из школ выходят дезертиры, которые выбирают такого же президентом" - Капранов об украинском образовании
"Из школ выходят дезертиры, которые выбирают такого же президентом" - Капранов об украинском образовании
5 Просмотров: 3258
"Вряд полностью залатаем потребительскую дыру от карантина" - как вирус повлиял на экономику
"Вряд полностью залатаем потребительскую дыру от карантина" - как вирус повлиял на экономику
Просмотров: 441
"Каких тебе еще реваншей не хватает?" - как во советом украинский язык защищали
"Каких тебе еще реваншей не хватает?" - как во советом украинский язык защищали
Просмотров: 2727
"Вышла на перекур под университет": Дугарь рассказала, как ей вручили подозрение
"Вышла на перекур под университет": Дугарь рассказала, как ей вручили подозрение
1 Просмотров: 963
"Назначили аморального человека" - писатель о новом министре культуры
"Назначили аморального человека" - писатель о новом министре культуры
Просмотров: 873
Власть пытается спихнуть все проблемы культуры на коронавирус
Власть пытается спихнуть все проблемы культуры на коронавирус
Просмотров: 81
Фото
Все фото
7
5
1
11
7
В Черном море проходят украинско-американские учения &quot;Си Бриз&quot; — впечатляющие фото
В Черном море проходят украинско-американские учения "Си Бриз" — впечатляющие фото
К концу недели жару сменит прохлада
К концу недели жару сменит прохлада
Будущее близко - огромные самосвалы будут ездить Еристовским карьером без водителей
Будущее близко - огромные самосвалы будут ездить Еристовским карьером без водителей
В Киеве выбрали Бизнес-леди 2020
В Киеве выбрали Бизнес-леди 2020
Нашли завернутое в ковер тело мужчины
Нашли завернутое в ковер тело мужчины
Видео
Все видео
Пловца, за которым в Гидропарке бегала полиция, оправдал суд
Пловца, за которым в Гидропарке бегала полиция, оправдал суд
В Украине показали масштабное световое шоу дронов
В Украине показали масштабное световое шоу дронов
"Из школ выходят дезертиры, которые выбирают такого же президентом" - Капранов об украинском образовании
"Из школ выходят дезертиры, которые выбирают такого же президентом" - Капранов об украинском образовании
Патрульные остановили движение, чтобы перевести утят через дорогу
Патрульные остановили движение, чтобы перевести утят через дорогу
Девушку избили за два места в маршрутке
Девушку избили за два места в маршрутке
Интервью
1/5
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
Просмотров: 1251
Эксперт объяснил, когда ожидать пика разрушений советских зданий
Эксперт объяснил, когда ожидать пика разрушений советских зданий
Просмотров: 5094
Любой бизнес надо начинать с того, кому ты продашь свою продукцию - Травецкий рассказал, кто тубивает украинских коров и весь АПК
Любой бизнес надо начинать с того, кому ты продашь свою продукцию - Травецкий рассказал, кто тубивает украинских коров и весь АПК
Просмотров: 1440
Кто будет председателем Нацбанка
Кто будет председателем Нацбанка
Просмотров: 1908
Кто заинтересован в отставке Смолия и что будет с гривной: мнение экономиста
Кто заинтересован в отставке Смолия и что будет с гривной: мнение экономиста
3 Просмотров: 3573
Колонка
Владимир Грисюк
Владимир Грисюк
20 июля 2020
Просмотров: 630
На роду написано
Кажуть, прізвище лишає відбиток на долі людини. Я в таке не вірю, але життя постійно підкидає сюжети для роздумів на цю тему. Знайома з прізвищем ...
вторник, 21 июля 2020 15:58

Отсутствие интернета и компьютеров ограничивает селян от доступа к медуслугам, а больницы - от доступа к финансированию - Зубко

  Комментировать
Отсутствие интернета и компьютеров ограничивает селян от доступа к медуслугам, а больницы - от доступа к финансированию - Зубко
Заместитель гендиректора по коммерческой деятельности и стратегическому развитию аэропорта Борисполь Георгий Зубко: "Мир столкнулся с проблемой цифрового будущего и его доступностью, а также с его, так сказать, неравенством". Фото: Интерфакс

"В Украине существует большой разрыв между технологическим обществом и людьми, которые имеют доступ только к телевизору. И если пандемия принесла проблемы даже мировым гигантам, то в Украине мы почувствовали очень болезненный разрыв", - заявил заместитель гендиректора по коммерческой деятельности и стратегическому развитию аэропорта Борисполь Георгий Зубко в своем блоге для Лига.нет.

Негативным примером стало дистанционное обучение (во время карантина для школьников проводили уроки в зум), ведь во многих отдаленных селах отсутствует интернет полностью, или же очень слабый. По сути, дети, которые там живут, были отрезаны от доступа к образовательному процессу - считает он.

Есть и другой нюанс, что касается пожилых людей в селах. После введения первого этапа медицинской реформы, все украинцы должны заключить договоры с семейными врачами. Этот этап предусматривает также введение карточек пациентов в реестр пациентов, по этим файлах больницы, по сути, получают от Центра общественного здоровья финансирование на тех пациентов, которые зарегистрированы в больнице в семейных врачей.

Поэтому отсутствие интернета и даже элементарных компьютеров ограничивает людей в селах от доступа к медицинским услугам, а больницы - от доступа к финансированию.

Мир столкнулся с проблемой цифрового будущего и его доступностью, а также с его, так сказать, неравенством. И очень хорошо эту ситуацию проиллюстрировал кризис, вызванный Covid-19. Ведь отсутствие цифровой готовности обеспечило худшее качество образования, в том числе и к полной ее остановке, значительно хуже выбор пищи, сложный доступ к лекарствам и медицине, творчеству и практически полную остановку малого и среднего бизнеса.

В мире существует множество рейтингов для оценки цифровой готовности, и большинство из них уже включают в себя компоненты, которые стали основой формирования успешного цифрового будущего.

Более половины факторов, влияющих на развитие цифровой инфраструктуры, не являются цифровыми и являются просто средой, без которой невозможно вырастить современную цифровую систему.

Если рассматривать мировые рейтинги Digital Readiness, Украина находиться на 77-м месте, уступив немного Ботсване, но обогнав Южную Африку. Однако, мы почти вдвое уступили Польше, которая занимает 33-е место.

Также мы на 121-м месте в мире по инвестициям в инновации и технологии со стороны государства и бизнеса. На 117-м - по простоте ведения бизнеса. На 46-м - по человеческому капиталу. На 98-м - по среде для стартапов. На 72-м - по инфраструктурным технологиям.

Это означает, что развитие цифрового государства начинается далеко за пределами цифровизации как таковой.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Отсутствие интернета и компьютеров ограничивает селян от доступа к медуслугам, а больницы - от доступа к финансированию - Зубко». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
июля

Партия Зеленского победила на выборах

Восставших узников приговорили к высшей мере наказания

На корабле Черноморского флота подняли украинский флаг

Одно из чудес света разрушило землетрясение

Ловца диких животных называли живодером

Мощный взрыв разрушил 16 квартир в многоэтажке

Завершилась самая популярная книжная серия всех времен

Самое читаемое
Электроэнергия подорожает: для кого изменится тариф с августа
Электроэнергия подорожает: для кого изменится тариф с августа Просмотров: 25866
ООН сделала заявление о статусе Севастополя
ООН сделала заявление о статусе Севастополя
 Просмотров: 10539
Бойцы &quot;Холодного Яра&quot; ударили по российским позициям
Бойцы "Холодного Яра" ударили по российским позициям
 1 Просмотров: 8316
В Карпатах нашли сбитый немецкий самолет
В Карпатах нашли сбитый немецкий самолет
4
 Просмотров: 7659
Террорист в Луцке опубликовал требования. В центр города подогнали БТР
Террорист в Луцке опубликовал требования. В центр города подогнали БТР
6
 Просмотров: 6166
Общество
"Нужно перестать быть сырьевой страной" - эксперт о проблемах в промышленности
"Нужно перестать быть сырьевой страной" - эксперт о проблемах в промышленности
 Просмотров: 27
Спикеры STEM is FEM рассказали украинским школьницам об обучении за рубежом
Спикеры STEM is FEM рассказали украинским школьницам об обучении за рубежом Просмотров: 135
Украина должна рассчитывать на свои силы в борьбе с пандемией коронавируса - Маркосян
Украина должна рассчитывать на свои силы в борьбе с пандемией коронавируса - Маркосян Просмотров: 72
Разбогатеть за танцы с диваном. Известны победители первого сезона Divan Dance
Разбогатеть за танцы с диваном. Известны победители первого сезона Divan Dance Просмотров: 279
Большинство украинцев недовольны работой Зеленского - опрос
Большинство украинцев недовольны работой Зеленского - опрос Просмотров: 504
Больше всего комментируют
6
Третьякова заявила, что депутатская зарплата слишком мала
5
"Из школ выходят дезертиры, которые выбирают такого же президентом" - Капранов об украинском образовании
3
Расстреляна группа украинских военных имела белое маркировки и придерживалась договоренностей
1
Взрывчатка разрывается в скважине - как добывают железную руду
1
Украина назвали страной с самым высоким уровнем преступности в Европе
Голосов: 52331
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua