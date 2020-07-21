Отсутствие интернета и компьютеров ограничивает селян от доступа к медуслугам, а больницы - от доступа к финансированию - Зубко

Заместитель гендиректора по коммерческой деятельности и стратегическому развитию аэропорта Борисполь Георгий Зубко: "Мир столкнулся с проблемой цифрового будущего и его доступностью, а также с его, так сказать, неравенством". Фото: Интерфакс

"В Украине существует большой разрыв между технологическим обществом и людьми, которые имеют доступ только к телевизору. И если пандемия принесла проблемы даже мировым гигантам, то в Украине мы почувствовали очень болезненный разрыв", - заявил заместитель гендиректора по коммерческой деятельности и стратегическому развитию аэропорта Борисполь Георгий Зубко в своем блоге для Лига.нет.

Негативным примером стало дистанционное обучение (во время карантина для школьников проводили уроки в зум), ведь во многих отдаленных селах отсутствует интернет полностью, или же очень слабый. По сути, дети, которые там живут, были отрезаны от доступа к образовательному процессу - считает он.

Есть и другой нюанс, что касается пожилых людей в селах. После введения первого этапа медицинской реформы, все украинцы должны заключить договоры с семейными врачами. Этот этап предусматривает также введение карточек пациентов в реестр пациентов, по этим файлах больницы, по сути, получают от Центра общественного здоровья финансирование на тех пациентов, которые зарегистрированы в больнице в семейных врачей.

Поэтому отсутствие интернета и даже элементарных компьютеров ограничивает людей в селах от доступа к медицинским услугам, а больницы - от доступа к финансированию.

Мир столкнулся с проблемой цифрового будущего и его доступностью, а также с его, так сказать, неравенством. И очень хорошо эту ситуацию проиллюстрировал кризис, вызванный Covid-19. Ведь отсутствие цифровой готовности обеспечило худшее качество образования, в том числе и к полной ее остановке, значительно хуже выбор пищи, сложный доступ к лекарствам и медицине, творчеству и практически полную остановку малого и среднего бизнеса.

В мире существует множество рейтингов для оценки цифровой готовности, и большинство из них уже включают в себя компоненты, которые стали основой формирования успешного цифрового будущего.

Более половины факторов, влияющих на развитие цифровой инфраструктуры, не являются цифровыми и являются просто средой, без которой невозможно вырастить современную цифровую систему.

Если рассматривать мировые рейтинги Digital Readiness, Украина находиться на 77-м месте, уступив немного Ботсване, но обогнав Южную Африку. Однако, мы почти вдвое уступили Польше, которая занимает 33-е место.

Также мы на 121-м месте в мире по инвестициям в инновации и технологии со стороны государства и бизнеса. На 117-м - по простоте ведения бизнеса. На 46-м - по человеческому капиталу. На 98-м - по среде для стартапов. На 72-м - по инфраструктурным технологиям.

Это означает, что развитие цифрового государства начинается далеко за пределами цифровизации как таковой.