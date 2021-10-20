Отопительный сезон: правительство отреагировало на объявление чрезвычайного положения в городах

Введение ЧП позволило Нафтогазу быстро заключить соглашения на поставку газа с бюджетными учреждениями. Фото: pixabay.com

После объявления в ряде регионов чрезвычайного положения Нафтогаз заключил соглашения о поставках газа во все бюджетные учреждения.

Они будут с отоплением, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 20 октября.

"На прошлой неделе несколько регионов и городов объявляли чрезвычайное положение из-за поставок газа. Такие решения были чисто техническими и позволили быстрее выполнить меморандум, который правительство подписало в сентябре с Нафтогазом и местной властью", - сказал он.

Школы, больницы и детсады получат газ по цене 13,60 грн/м³.

"Украина готова к отопительному сезону и зимой будет с теплом", - заверил премьер.

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Регионы Украины один за другим объявили чрезвычайное положение из-за невозможности поставки газа в бюджетные учреждения. В частности, Одесская, Днепропетровская, Хмельницкая, Ивано-Франковская, Львовская и Закарпатская области. Поставщики отказывались предоставлять энергоноситель населению по ценам себестоимости. Из-за холода в школах в одной из областей школьников отправили на каникулы. Больницы, школы, воинские части и другие учреждения вынуждены были закупать газ по рыночным ценам - по 35-45 грн/м³.