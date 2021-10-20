Цены на газ снизились

Газ подешевел. Фото: Экономическая правда

Цены на газ на главном европейском хабе TTF упали до 1051 доллара за тысячу кубов за погодных условий в регионе.

На цены влияют погодные условия Европе, а именно повышение ожидаемой температуры воздуха на момент постепенного вхождения в отопительный сезон, сообщает Bloomberg.

Кроме того, ветер в регионе позволяет увеличить генерацию зеленой энергетики.

18 октября цены на TTF упали до 85,7 евро за МВт-ч 1051 долл/тысячу кубов. Впоследствии они несколько выросли, однако держатся в среднем на уровне 91 - 93 евро за МВт-ч (1116,27 - 1140,8 долл за тысячу кубометров).

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Цены на нефть выросли во вторник, 19 октября, компенсировав предыдущие потери: снижение температуры в Китае (крупнейший в мире потребитель энергии) усилило опасения относительно его способности удовлетворить спрос на отопление на фоне недостатка электроэнергии и угля. По газу, цены обусловлены низкими запасами в подземных хранилищах после прошлогодних морозов, усиленные истощением Газпрома своих европейских ПХГ. Так, российский монополист истощил наибольшее в Европе хранилище Rehden до 5% при среднем уровне в ЕС 71%.