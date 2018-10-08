Отныне о здравоохранении можно расспросить по телефону

Звонки со стационарных телефонов и мобильных - бесплатные. ФОТО: Информатор

В Украине запустили контакт-центр Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ).

Теперь по номеру 1677 можно узнать об изменениях в системе здравоохранения, правилах работы семейных врачей и амбулаторий, гарантированный государством пакет медицинских услуг, особенностей сотрудничества медицинских учреждений с НСЗУ. Ответы на часто задаваемые вопросы будут предоставлять круглосуточно в автоматическом режиме, в рабочее время будет отвечать оператор, сообщил глава Национальной службы здоровья Украины Олег Петренко в "Укринформ".

По его словам, вопросы, решение которых требует дополнительного времени, будут регистрироваться. После решения вопроса операторы будут перезванивать и предоставлять полную информацию насчет запроса, добавил Петренко.

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И.о министра здравоохранения Ульяна Супрун перечислила планы на следующий год. В частности, в 2019-м состоится запуск программы "Бесплатная диагностика", бесплатных для граждан визитов к врачам-специалистам по направлению от семейного врача, электронной медкарты. Кроме того, станут платными услуги поликлиник, эффективность которых не доказана или они устарели, а также услуги сферы эстетики и косметологии - например, массаж.