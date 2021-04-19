Отношение чехов к русским ухудшилось - эксперт

Олег Жданов: "У Путина нет лица, нет морали и принципов". Фото: Facebook

Высылка российских дипломатов из Чехии будет иметь серьезные последствия для России. В Праге уже прошли демонстрации, раздаются призывы не пускать россиян в Шенгенскую зону. Об этом Gazeta.ua рассказал политолог Олег Жданов.

"Премьер-министр Чехии уже объявил, что отношения двух государств будут перезагружены, – говорит он. – Чехия потребует от России объяснений относительно деятельности российских спецслужб на ее территории. Итак, для РФ будут большие последствия.

На территории Европы Россия могла устраивать диверсии. Во взрывах военных складов в Украине следует искать коррупционную составляющую. Надо расследовать состояние этих складов до и после взрыва – сколько было боеприпасов, куда они вывозились, по каким контрактам. На момент начала боевых действий в 2014 году около 70 процентов боеприпасов, хранившихся на складах, были не на балансе Министерства обороны, а на балансе фирмы "ТАСКО", которая является частной, но состоит из 25 государственных предприятий. Она имеет монопольное право на утилизацию боеприпасов, хранящихся в Украине".

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Отношение к России в мире уже изменилось, утверждает эксперт.

"Чехи устроили акцию протеста у российского посольства. Чучело Путина в красных трусах посадили на золотой унитаз. Также была акция у места компактного проживания россиян в Праге. Ухудшилось отношение чехов и к русской диаспоре, и к самой России. Есть отзвук и в других странах. Президент Эстонии выступил с предложением заморозить выдачу виз для россиян и запретить им въезд в Шенгенскую зону. Это является прямым следствием поведения Российской Федерации на территории Европы", – сказал он.

Вряд ли эти события как-то отразятся на политике Кремля, заключает Олег Жданов.

"У Путина нет лица, нет морали и принципов. У него есть только желание сохранить власть, создать империю и возглавлять ее до конца жизни. Он нисколько не переживает за судьбу этих складов. Главная стратегия России – не считаться ни с кем, жить только собственными интересами".

МИД Чехии сообщило о высылке из страны 18 российских дипломатов. Оказалось, что это сотрудники российских спецслужб, причастных взрывов складов боеприпасов в Чехии в 2014 году.