Отмывали в лужах и сражались за количество: как в СССР сдавали бутылки - фото

Фото: mirovich.media

В 1970-е годы в СССР начали появляться пункты для сдачи стеклянных бутылок и банок. Эта тенденция существовала еще несколько лет после распада СССР.

Сдача бутылок сохранилась и сейчас, но это уже происходит не так массово, как в советские годы, пишет mirovich.media.

50 лет назад сбор и сдача использованной посуды рассматривали как серьезный бизнес-предприятие, способно заметно пополнить семейный бюджет, позволяет найти дополнительные средства на выпивку и тому подобное.

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"Стеклотара" появилась из-под молочных продуктов. Их стали продавать в стеклянной таре. До этого они продавались исключительно на разлив. Бутылки для обычного молока, топленого молока, кефира и сливок были типичными, отличаясь только цветом верхней крышечки из фольги - белая для молока, желтая для топленого, зеленая для кефира и фиолетовая для сливок.

Товар продавался в обычных бутылках из-под пива, водки и вина, а также типичные банки из-под майонеза, из-под сметаны, консервов и большие трехлитровые. Всю эту посуду принимали в пунктах сдачи стеклотары. Больше туда несли пивные и молочные бутылки и мелкие майонезные баночки. Большие банки использовали в хозяйстве, а трехлитровые баллоны вообще никто и никогда не сдавал - их использовали для домашнего консервирования.

Цена всего, что продавалось в СССР в стеклянных емкостях, включала в себя залоговую стоимость стекла, которая была достаточно высокой, заметно выше реальной стоимости бутылок. Это делалось якобы для того, чтобы сознательные граждане не выбрасывали бутылки, а шли их сдавать, но по сути это была простая ценовая накрутка. Цена бутылки составляла около 10% от вина, около 5% от стоимости водки и половину от стоимости пива.

Пункты сдачи стеклотары начали появляться в одном помещении или рядом с продуктовыми магазинами. Как правило, это были небольшие темные помещения, наполовину заставлены пластиковыми ящиками с пустой тарой, с неописуемым запахом пивных дрожжей и перегара внутри.

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Существовали и особые правила сдачи стеклотары, за соблюдением которых строго следили приемники. Бутылки должны быть без посторонних запахов, без признаков посторонних жидкостей, а также без этикеток. В теплую погоду у пунктов сдачи стеклотары можно было нередко увидеть граждан, которые массово отмывают бутылки в лужах.

Пустые бутылки в СССР сдавали абсолютно все слои населения - за пол-литровую бутылку из-под молока в пункте сдачи стеклотары давали 15 коп., за литровую - 20. 50 литровые бутылки из-под молока стоили 10 руб. Эти средства при средней заработной плате в 120-150 руб и тотальной нищеты были заметными деньгами.

Существовали также профессиональные бутылочники, которые ходили по округе и собирали пустые бутылки и затем несли раздутые от бутылок сетки в пункты сдачи стеклотары и долго ссорились с приемщиком через сколов на горлышках. Иногда, если собирали бутылки коллективно - могла возникнуть драка из-за дележа самых бутылок или выручки.

Еще в некоторых местах можно было получить за несколько пустых бутылок не деньги, а одну полную, такая схема была популярна во времена дефицита.

В брежневские времена даже появилось несколько тематических анекдотов на эту тему. Типа: "Много лет пил, а потом взялся за ум, сдал бутылки и купил жигули" или "В стране победившего социализма человек действительно защищен - если нет денег, всегда можно пойти и сдать бутылки".

46 лет назад в СССР году средняя зарплата составляла 134 руб., в 2021 году средняя зарплата в Украине - 13 тыс. грн. За эти деньги в 1975 году можно было купить 838 буханок хлеба, а в 2021-м - 881. В 1975 году сахара можно было купить 143 кг, а в 2021-м - 591 кг.