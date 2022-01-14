Отмывали деньги на бронетехнике: разоблачили схему столичных чиновников

Контрразведка СБУ ликвидировала в Киеве схему закупки некачественного оборудования для изготовления комплектующих для украинской бронетанковой техники.

Преступная схема работала с 2019 года, сообщает пресс-центр СБУ.

"По предварительным оценкам, разоблачение сделки позволило сохранить эффективность промышленного производства отечественного вооружения и предотвратить бюджетные убытки на десятки миллионов гривен", - говорится в сообщении.

Чиновник одного из оборонных предприятий и двое представителей столичной коммерческой структуры наладили механизм незаконного получения денег на закупке деталей для изготовления металлических конструкций на бронетанковом заводе. Чиновник госпредприятия способствовал заключению договора с представителями аффилированной фирмы на закупку запчастей.

Вместо сертифицированного оборудования дельцы приобрели продукцию сомнительного качества одного из восточноазиатских производителей по искусственно завышенным ценам. Участники сделки вносили недостоверные сведения в отчетную документацию. Полученные прибыли выводили в тень через подконтрольную коммерческую структуру.

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Фото: ssu.gov.ua

Во время следственных действий на госпредприятии, в офисах и по местам жительства организаторов схемы в Киеве и Житомире правоохранители обнаружили документы и печати, которые дельцы использовали в противоправной деятельности.

Трем организаторам группировки сообщили о подозрении. Сейчас решают вопрос об избрании им меры пресечения. Продолжается досудебное расследование.

Киберспециалисты СБУ разоблачили группу отечественных компаний, незаконно продававших российское программное обеспечение. Злоумышленники успели продать более 100 программных продуктов для государственных структур.