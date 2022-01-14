Медики требовали взятки с ветеранов войны на Донбассе

В Киевской области у ветеранов войны на Донбассе требовали взятки за присвоение инвалидности.

Руководителю Броварской межрайонной медико-социальной экспертной комиссии 14 января сообщили о подозрении в создании организованной группы, сообщает пресс-служба ГБР.

"Сначала правоохранители задержали руководителя медико-социальной экспертной комиссии и его подельников: экс-начальника медицинской службы воинской части, которого уволили за взяточничество, и его водителя. Им предъявили подозрение во взяточничестве", - говорится в сообщении.

В ходе расследования следователи нашли доказательства того, что участники схемы действовали в составе организованной группы. Всем фигурантам дела сообщили о новом подозрении во взяточничестве, совмещенном с вымогательством в составе организованной группы.

С июля прошлого года подозреваемые требовали от бывших военных и участников войны на Донбассе $3-5 тыс. за установление группы инвалидности. Они также обещали быстро предоставить необходимую медицинскую документацию и заключения военной врачебно-консультационной комиссии.

Подозреваемые получили в общей сложности $21 тыс. взятки. Теперь им грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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Фото: dbr.gov.ua

В Киеве задержали врача и главу комиссии Киевского городского центра медико-социальной экспертизы за вымогательство взятки в участника АТО в розмере $1,5 тыс.