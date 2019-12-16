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Открытие главной елки страны: сообщили детали развлекательной программы

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Открытие главной елки страны: сообщили детали развлекательной программы
Главную елку страны в этом году украсили 800 игрушками и более 3км гирлянд. ФОТО: vilne.info

Главную новогоднюю елку страны на Софийской площади в Киеве торжественно зажгут 19 декабря в 19:00.

Сообщает об этом пресс-служба КГГА.

"Высота елки составляет более 20 метров. В этом году ее украсили 800 новогодними игрушками и более 3 км разноцветных гирлянд. Вокруг елки развернется восьмиконечная звезда из ярких гирлянд. Главные герои сказки о Щелкунчике будут "охранять" елку вместе с украинскими казаками", – говорится в сообщении .

За 2 часа до официальной церемонии засветки елки, в 17:00, состоится встреча Святого Николая и карнавальное шествие. В 18:00 начнется концерт с оркестром НАОНИ. На 19:45 запланировано выступление группы "Друга Рика".

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В связи с праздничными представлениями движение всех видов транспорта вдоль улицы Владимирской 19 декабря будет временно запрещен:

- с 17:00 до 19:00 – от дома № 51/53 до пересечения с улицей Софиевской;

- с 16:00 до 22:00 – от дома № 23 на улице Софиевской до Рыльского переулка и вдоль Владимирского проезда.

До 26 января будет действовать ограничение на движение транспорта вдоль Владимирского проезда правой полосы в направлении к Михайловской площади. Также будет запрещено движение вдоль Владимирского проезда – от улицы Малой Житомирской к Михайловской площади.

Самая дорогая Рождественская елка в мире стоит $14 млн. Установлена она ​в отеле "Кемпински Байя" в курортном городе Марбелья, Испания. В высоту достигает 6м. Среди украшений на ней — 3 тыс. кристаллов Сваровски, настоящими страусиными яйцами, покрытыми тонкими золотыми пластинками и алмазной пылью, безделушками с голубыми сапфирами и бриллиантами.

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