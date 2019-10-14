Открыли памятник защитникам Украины

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На площади Защитников Украины в Харькове официально открыли скульптурную композицию в честь защитников Украины.

Мемориал представляет собой куб с надписью "Герои не умирают" и 14 стел со словами из стихотворения Владимира Сосюры "Любите Украину", сообщает "МедиаПорт".

Монумент открыли в День защитников Украины, День украинского казачества и праздник Покрова Пресвятой Богородицы.

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В мае 2016 на площади Защитников Украины заложили капсулу и установили памятный знак на месте будущего строительства памятника.







День защитника Украины отмечается ежегодно 14 октября, начиная с 2014 года. С 2015 года праздник официально является выходным днем. В этот день украинцы поздравляют всех защитников Украины. Лучшие картинки с поздравлениями с Днем защитника Украины.