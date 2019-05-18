Открылась выставка в память о жертвах депортации крымских татар

Фото: zaxid.net

Возле Ратуши во Львове состоялось открытие художественной выставки, посвященной депортации крымских татар. Автором представленных на ней работ является художник Рустам Эмиров.

На открытии выставки с речью выступил руководитель Культурного центра крымских татар во Львове Эрнест Абкелямов, пишет издание zaxid.net.

"Крымские татары испытывают моральную ответственность перед всем миром еще раз напомнить, что подобные преступления против целых народов на могут больше повторяться – мы не можем этого позволить. Поэтому сегодня представили ужасы депортации – как это происходило через искусство", – отметил Абкелямов.

После открытия выставки провели минуту молчания.

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Доказали, что депортация крымских татар была геноцидом. Об этом свидетельствует тот факт, что постановление Государственного комитета обороны СССР, на основании которой происходила депортации 18 мая 1944 года, называлась "О крымских татарах".