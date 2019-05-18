 
Ексклюзивы
1/5
Коалиция и выборы: распустит ли Зеленский Раду
Коалиция и выборы: распустит ли Зеленский Раду
1 Просмотров: 2215
Назвали достижения Порошенко за пятилетку
Назвали достижения Порошенко за пятилетку
Просмотров: 6111
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
Просмотров: 62366
Порошенко будет влиять на политику независимо от того, будет ли в ней участвовать
Порошенко будет влиять на политику независимо от того, будет ли в ней участвовать
Просмотров: 1035
Нардеп объяснил, почему Рада в пятницу пустая
Нардеп объяснил, почему Рада в пятницу пустая
Просмотров: 1449
Назвали "красные линии" для Зеленского
Назвали "красные линии" для Зеленского
2 Просмотров: 2268
Порошенко и Зеленский должны равняться на Кучму с Кравчуком - политолог
Порошенко и Зеленский должны равняться на Кучму с Кравчуком - политолог
Просмотров: 792
Не посадили в тюрьму: как живут украинцы, отбывающие альтернативное наказание
Не посадили в тюрьму: как живут украинцы, отбывающие альтернативное наказание
Просмотров: 369
Если Янукович рискнет вернуться, его самолету не будет где сесть
Если Янукович рискнет вернуться, его самолету не будет где сесть
Просмотров: 6445
"Вооружение на миллиарды гривен": что сейчас с техникой ВСУ в Крыму
"Вооружение на миллиарды гривен": что сейчас с техникой ВСУ в Крыму
Просмотров: 7821
Фото
Все фото
9
10
7
12
5
Открылась выставка в память о жертвах депортации крымских татар
Открылась выставка в память о жертвах депортации крымских татар
Пьяный парень, полуобнаженные танцы и песни на французском: как прошел конкурс &quot;Студмис Черкащины&quot;
Пьяный парень, полуобнаженные танцы и песни на французском: как прошел конкурс "Студмис Черкащины"
Путешественница раскрыла 6 причин поехать в Непал без больших денег
Путешественница раскрыла 6 причин поехать в Непал без больших денег
&quot;Машина должна быть элементом быта, а не ценностью, на которую собирают всем селом&quot;
"Машина должна быть элементом быта, а не ценностью, на которую собирают всем селом"
Украинка рассказала об особенностях жизни в Барселоне
Украинка рассказала об особенностях жизни в Барселоне
Видео
Все видео
Героя компьютерной игры The Sinking City одели в вышиванку
Героя компьютерной игры The Sinking City одели в вышиванку
Затопило 300 домов
Затопило 300 домов
Подросток оболгал водителя маршрутки, который якобы высадил его в лесу
Подросток оболгал водителя маршрутки, который якобы высадил его в лесу
По договоренности я должен был руководить ПЦУ на территории Украины - Филарет
По договоренности я должен был руководить ПЦУ на территории Украины - Филарет
Полицейским заменят автоматы Калашникова на небоевое оружие
Полицейским заменят автоматы Калашникова на небоевое оружие
Интервью
1/5
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
Просмотров: 405
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
1 Просмотров: 684
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
Просмотров: 1773
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
1 Просмотров: 9567
Военной эскалации в Украине в ближайшее время не будет - Мирослав Гай
Военной эскалации в Украине в ближайшее время не будет - Мирослав Гай
1 Просмотров: 1341
Колонка
Владимир Грисюк
Владимир Грисюк
18 мая 2019
Просмотров: 315
Знайшла іншу людину
– Алло, Віка? Це Люда, – на столичній станції метро Дніпро брюнетка років 30 розмовляє телефоном. Одягнена у синю латексну куртку, ...
суббота, 18 мая 2019 15:51

Открылась выставка в память о жертвах депортации крымских татар
9

  Комментировать

Открытие выставки посвятили 75-ой годовщине депортации крымскотатарского народа с исторической родины.
Фото: zaxid.net
Открытие выставки посвятили 75-ой годовщине депортации крымскотатарского народа с исторической родины.
Открытие выставки посвятили 75-ой годовщине депортации крымскотатарского народа с исторической родины.
Открытие выставки посвятили 75-ой годовщине депортации крымскотатарского народа с исторической родины.
Открытие выставки посвятили 75-ой годовщине депортации крымскотатарского народа с исторической родины.

Возле Ратуши во Львове состоялось открытие художественной выставки, посвященной депортации крымских татар. Автором представленных на ней работ является художник Рустам Эмиров.

На открытии выставки с речью выступил руководитель Культурного центра крымских татар во Львове Эрнест Абкелямов, пишет издание zaxid.net.

"Крымские татары испытывают моральную ответственность перед всем миром еще раз напомнить, что подобные преступления против целых народов на могут больше повторяться – мы не можем этого позволить. Поэтому сегодня представили ужасы депортации – как это происходило через искусство", – отметил Абкелямов.

После открытия выставки провели минуту молчания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Выложили документы КГБ о крымских татарах

Доказали, что депортация крымских татар была геноцидом. Об этом свидетельствует тот факт, что постановление Государственного комитета обороны СССР, на основании которой происходила депортации 18 мая 1944 года, называлась "О крымских татарах".

zaxid.net
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Открылась выставка в память о жертвах депортации крымских татар». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
мая

Вандалы вредят персональным звездам знаменитостей

Самое читаемое
Звезды с дефектами внешности, которых они не скрывают
Звезды с дефектами внешности, которых они не скрывают
21
 Просмотров: 43104
Певица или порноактриса: экс-участницу группы Serebro осудили за откровенные фото
Певица или порноактриса: экс-участницу группы Serebro осудили за откровенные фото
7
 Просмотров: 33166
Утвердили новое украинское правописание
Утвердили новое украинское правописание
 Просмотров: 14319
Жизнь без смартфона: как раньше развлекались украинцы
Жизнь без смартфона: как раньше развлекались украинцы
19
 Просмотров: 13401
&quot;Бал цветов&quot;: выбрали самых успешных и влиятельных женщин Украины 2019
"Бал цветов": выбрали самых успешных и влиятельных женщин Украины 2019
14
 Просмотров: 12512
Общество
Самолет совершил экстренную посадку из-за заминирования
Самолет совершил экстренную посадку из-за заминирования Просмотров: 90
США планируют увеличить военную поддержку Украины
США планируют увеличить военную поддержку Украины 1 Просмотров: 180
Выложили документы КГБ о крымских татарах
Выложили документы КГБ о крымских татарах Просмотров: 135
Подросток упал с поезда пытаясь сделать селфи
Подросток упал с поезда пытаясь сделать селфи Просмотров: 261
Мемориал Небесной сотни: активисты снесли строительный забор
Мемориал Небесной сотни: активисты снесли строительный забор Просмотров: 297
Больше всего комментируют
3
В Канаде отказались признавать депортацию крымских татар геноцидом
3
Климкин подал в отставку и собирается в Раду
2
В Зеленского не исключают коалиции с Вакарчуком
2
Россияне пожаловались на украинский язык в ООН
1
Украинка рассказала об особенностях жизни в Барселоне
Голосов: 38810
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua