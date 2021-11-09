Отказались вакцинироваться: более 400 работников Нацполиции отстранили от работы

Отстраненные работники Нацполиции отказываются вакцинироваться. Фото: ukraine.segodnya.ua

В Нацполиции от работы были отстранены 405 невакцинированных работников.

Об этом на брифинге заявил глава Нацполиции Игорь Клименко, пишет "Укринформ".

"405 работников вообще по Украине (были отстранены от работы. - Gazeta.ua). Они невакцинированы, и подвергают опасности других работников", - сказал Клименко.

Он добавил, что коронавирусом в Нацполиции болеет 2,5 тыс. человек, а вакцинированы от недуга практически 95% работников.

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С 8 ноября невакцинированных госслужащих, работников учебных заведений и детских садов без Covid-прививок отстраняют от работы.