Отказались вакцинироваться: более 400 работников Нацполиции отстранили от работы

В Нацполиции от работы были отстранены 405 невакцинированных работников.
Об этом на брифинге заявил глава Нацполиции Игорь Клименко, пишет "Укринформ".
"405 работников вообще по Украине (были отстранены от работы. - Gazeta.ua). Они невакцинированы, и подвергают опасности других работников", - сказал Клименко.
Он добавил, что коронавирусом в Нацполиции болеет 2,5 тыс. человек, а вакцинированы от недуга практически 95% работников.
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С 8 ноября невакцинированных госслужащих, работников учебных заведений и детских садов без Covid-прививок отстраняют от работы.
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