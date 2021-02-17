Отеки, судороги и врачебные ошибки - от чего предостерегает медицинский гороскоп на 18 февраля

Быстро будет наступать усталость. Вечером могут появиться отеки. Давайте ногам отдых. Фото: pixabay.com

18 февраля ухудшится память. Ваш мозг будет чувствовать кислородное голодание. Погуляйте на свежем воздухе. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Длительного пребывания на ногах вы не выдержите, - говорит астрологиня. - Быстро будет наступать усталость. Вечером могут появиться отеки. Давайте ногам отдых. Если чувствуете судороги, дополните свой рацион магнием. Отложите проведения медицинского обследования. Есть высока вероятность ошибок в работе медицинского персонала".

Овен

Хорошо разогревайте тело перед началом интенсивных тренировок. Защитите суставы и связки от повторного повреждения.

Телец

Не употребляйте тонизирующих препаратов. Уделите особое внимание полноценному отдыху после рабочего дня. Ищите эффективные способы релаксации.

Близнецы

Поддержите свой иммунитет. Берегитесь сквозняков. Возможно повторное заболевание гриппом или простудой.

Рак

Не допускайте обезвоживания тканей тела. Ускоряются процессы старения кожных покровов. Пейте чистую воду. Пользуйтесь увлажняющими кремами.

Лев

Не засиживайтесь долго на одном месте. Давайте мышцам возможность двигаться. Тогда не будет так сильно ощущаться слабость в конце дня.

Дева

Повышение артериального давления может спровоцировать капиллярные кровоизлияния. Контролируйте самочувствие во время занятий спортом.

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Весы

После перенесенных простудных заболеваний проведите полноценный курс восстановительной терапии. Включайтесь в работу постепенно.

Скорпион

Результаты анализов через некоторое время потребуют проверки. Существует высокая вероятность ошибки. С началом нового курса лечения не торопитесь.

Стрелец

Будут беспокоить признаки вегето-сосудистой дистонии. Возможно кислородное голодание мозга. Активизируйте мозговое кровоснабжение.

Козерог

Причиной появления горечи во рту могут стать спазмы желчегонных протоков. Откажитесь от жирных и жареных блюд. Примите горячую ванну. Старайтесь меньше нервничать.

Водолей

Поддержать хорошее самочувствие помогут плавание и контрастный душ. Не допускайте обезвоживания организма. Пейте чаи из целебных трав.

Рыбы

Ухудшится состояние больных варикозным расширением вен. Заранее позаботьтесь о профилактике обострения заболевания. Операции на ногах нельзя проводить.

18 февраля не надо рассылать свое резюме и искать новую работу. Собеседование не даст желаемого результата. Астрологиня назвала знаки, к которым придут слава и деньги.