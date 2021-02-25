Отец Леся Курбаса, несмотря на трудности, хотел дать сыну образование

Лесь Курбас мечтал играть в театре Садовского в Киеве, впоследствии стал его режиссером. Фото Театр Леся Курбаса во Львове

В семье актеров галицкого театра Степана и Ванды Курбасов в городе Самбор Львовской области 25 февраля 1887 года родился сын - Лесь Курбас – украинский режиссер, актер, переводчик.

Отец был странствующим украинским актером, но несмотря на бедную жизнь, хотел дать сыну образование. Поэтому Лесь учился в Тернопольской гимназии, Венском и Львовском университетах, вбирая в себя европейскую культуру.

Мечтал работать в Приднепровской Украине, в демократическом театре Садовского в Киеве. В 1916-м ему удалось воплотить мечту в жизнь. Впрочем, в этом театре Лесь Курбас впоследствии стал режиссером. Организовал студию молодых актеров, из которой вырос впоследствии "Молодой театр", в котором искали новые формы воплощения классической драматургии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Патриарх 18 лет провел в тюрьме

В спектаклях своего философского харьковского театра "Березиль" художник показывает мир, в котором главное - это особое доверие к жизни человека во всех его противоречиях. Лесь Курбас и "березольци" нашли своего драматурга, пьесы которого были созвучны их эстетическим принципам. Им стал Николай Кулиш.

Его постановки "Народный Малахий", "Мина Мазайло" советские критики не поняли. Леся Курбаса обвинили в "мрачности", искривлении оптимистической советской действительности.

26 декабря 1933 года режиссера арестовали по делу Украинской военной организации. Отправили этапом в Харьков, а 9 апреля 1934-го приговорили к 5 годам исправительно-трудового лагеря. Леся Курбаса выслали на строительство Беломорско-Балтийского канала, на Медвежьей Горе, потом его отправили на Соловки. Некоторое время в ссылке он ставил лагерю пьесы. 9 октября 1937 года режиссера "приговорили" к смертной казни и отправили с большим этапом заключенных Соловецкой тюрьмы на Карельский берег. 3 ноября его расстреляли вместе с Николаем Кулишом в урочище Сандармох, недалеко от рабочего поселка Медвежья Гора.

25 февраля 1871 года в Новоград-Волынском Житомирской области родилась Лариса Косач, ставшая известной под псевдонимом Леся Украинка. Она писала прозу, поэзию, драматургию и публицистику. Собирала фольклор. Леся Украинка издала поэтические сборники "На крыльях песен", "Думы и мечты", "Отзывы". Написала пьесы "Лесная песня", "Каменный хозяин", "Боярыня" и другие.