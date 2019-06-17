Отец Екатерины Гандзюк написал для нее пост

Сегодня Екатерине Гандзюк исполнилось бы 34 года Фото: facebook.com/Віктор_Гандзюк

Сегодня Екатерине Гандзюк исполнилось бы 34 года. Об этом в соцсети написал ее отец.

Виктор Гандзюк поделился шутливым селфи дочери с предыдущего дня рождения. Под фото поздравил ее с 34-летием.

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"Тебе сегодня тридцать четыре. Хотя говорят, что теперь всегда будет тридцать три. И мне хочется верить, что где-то далеко, в Бесконечности, Твоя жизнь продолжается. С Днем рождения, доченька! Я люблю тебя! Катя. Шуточное Селфи в зеркале. Ровно год назад, 17.06.2018. Констанца. Последний день рождения", - написал отец Екатерины.

Отец убитой Екатерины Гандзюк Виктор прокомментировал приговор убийцам. "Больно, противно, стыдно перед светлой памятью Кати. Стыдно за государство. На оглашение приговора не поехал. Не смог себя заставить", - написал он в Facebook.