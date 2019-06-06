Стыдно за государство - отец Екатерины Гандзюк прокомментировал приговор убийцам

Виктор Гандзюк рассказал, как проходили судебные заседания. Фото: Facebook

Отец убитой Екатерины Гандзюк Виктор прокомментировал приговор убийцам.

"Больно, противно, стыдно перед светлой памятью Кати. Стыдно за государство. На оглашение приговора не поехал. Не смог себя заставить", - написал он в Facebook.

Виктор Гандзюк написал, как проходили заседания.

"Наглый Грабчук, сытый, веселый, активный. Взглянув на него, сразу узнаю его. Это он стоял за несколько дней до нападения у нашего подъезда с пакетом, это с него мы рисовали фоторобот. Тогда борода и надвинутая на глаза кепка его состарили. И он меня узнает. Все время старается заглянуть мне в глаза с вызывающей насмешливой улыбкой, типа - старый дурак, обманул я тебя и тогда, и сейчас. Раздраженный Торбин, на вопросы отвечает будто делает всем услугу, периодически грубит судье, все его успокаивают. Не может вспомнить год рождения двух своих детей. Торбин и Нрабчук в клетке периодически говорят и смеются, демонстративно едят шоколад, пьют коку", - описывает Гандзюк.

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Убийцы сначала хотели переломить Екатерине Гандзюк кости рук и ног. Потом решили облить кислотой.

"Соглашение. Прокуратура торгуется с убийцами, как на восточном базаре. Ты мне, я тебе. Говорят, так позволяет закон. В обмен на часть информации и признание вины - изменение статьи обвинения, а следовательно и сокращение сроков заключения", - сообщил человек.

Убийцам общественного деятеля Екатерины Гандзюк вынесли приговор. Координатора нападения Сергея Торбин приговорили к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы. Нападавшего Никиту Грабчука - до 6 лет.