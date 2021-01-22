Отдыхающих в Карпатах предупредили об опасности

В Карпатах объявили штормовое предупреждение. Есть высокая вероятность схода лавин.

"Значительная снеголавинная опасность (3-й уровень) ожидается 23-24 января на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей", - сообщает в Facebook отдел гидрологических прогнозов Украинского гидрометцентра.

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Сегодня на высокогорье Ивано-Франковской области сохранится умеренная снеголавинная опасность (2-й уровень).

Сильные морозы кончились. В выходные температура воздуха в Украине ожидается +3...7°C, на юге и западе +6...12°C. Потепление сформирует сосульки, которые начнут падать с крыш. Проруби также становятся опаснее.