Морозы кончились - синоптики удивили прогнозом на выходные

В Киеве суббота ожидается без осадков, ветреной, но теплой. Фото: pixabay.com

Сильные морозы кончились. В выходные температура воздуха в Украине ожидается +3...7°C, на юге и западе +6...12°C.

Потепление сформирует сосульки, которые начнут падать с крыш. Проруби также становятся опасные, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Даже в ночные часы морозы маловероятны, разве что в северной части Украины будет -1...3°C.

23 января в большинстве областей осадков не предвидится, мокрый снег и дождь только в Карпатах и на Закарпатье.

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А вот в воскресенье атмосферный фронт принесет дожди, в Карпатах с мокрым снегом. Лишь восточные области избегут осадков. В Карпатах 24-25 января потепление будет способствовать сходу лавин, поэтому следует избегать походов в горы.

В Киеве суббота ожидается без осадков, ветреной, но теплой. Днем до +3...4°C. В воскресенье погода в столице обещает быть теплой до +5°C, хотя с дождем. Порывистый ветер.

В понедельник в Украине начнет бушевать циклон, будут преобладать дожди и сильный ветер.

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К концу зимы в Украине следует ожидать всего - и снегопадов, и дождей. А сильные морозы и оттепели будут периодически менять друг друга. Январь ожидается контрастный по температуре.