Украину завалит снегом: народный синоптик рассказал, когда

Вторая половина января будет морозная с частыми снегопадами. Фото: pixabay.com

К концу зимы в Украине следует ожидать всего - и снегопадов, и дождей. А сильные морозы и оттепели будут периодически менять друг друга.

Январь ожидается контрастный по температуре. Первая половина месяца теплая, со снего-дождями, вторая - морозная с частыми снегопадами, рассказал народный синоптик Леонид Горбань, передает "Сегодня".

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По его словам, морозы и снегопады перейдут на февраль. Во второй его декаде ожидается частая смена оттепелей и холодов, но без осадков.

Третья декада теплая, со снегом и дождями.

Январь 2021 будет немного теплее, чем обычно. Температура воздуха будет на 2-2,5 ° выше средних значений. Месячное количество осадков в январе будет в пределах средних многолетних значений, по прогнозу Укргидрометцентра. Так, их месячное количество ожидается на уровне 27-58 мм, в Карпатах местами до 75 мм, в горах Крыма до 122 мм.