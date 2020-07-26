Отчитались о ситуации с Covid-19 на Буковине и Ровенщине

В Украине подтверждено 63 929 случаев Covid-19. Фото: REUTERS

В Черновицкой области за минувшие сутки на Covid-19 заболели 44 человека.

"67 буковинцев сегодня выздоровели. Всего уже 4026 человек преодолели Covid-19", - написал в Facebook председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

Общее количество инфицированных в области от первого установленного случая составляет 5592 человека.

25 июля в Ровенской области подтвердили 53 новых случаев заболевания коронавирусом. Сутками ранее в области обнаружили 143 заражения.

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"Таким образом в Ровенской области сейчас имеем 5623 случая заболевания коронавирусной болезнью", - написал в Фейсбуке председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль.

Число летальных исходов - 92. Преодолели болезнь 4356 человек. Сегодня (25 июля) выздоровел 21 житель Ровенщины.

По состоянию на 25 июля в Украине лабораторно подтверждено 63 929 случаев Covid-19, из них за последние сутки - 1106. В течение суток зафиксировано 29 летальных случаев, выздоровели 611 пациентов.