Отчеты о катастрофе самолета МАУ покажут до 8 февраля

Первые отчеты о катастрофе украинского самолета недалеко от Тегерана Иран обязан предоставить до 8 февраля 2020 года.

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"Согласно правилам расследований событий Международной организации гражданской авиации (International Civil Aviation Organization, ICAO), сторона, которая проводит расследование, в данном случае та страна, в которой это произошло - Иран, должна предоставить предварительный отчет в течение 30 дней. То есть в течение месяца, до 8 февраля, будет предварительный отчет ", - сообщил вице-президент авиакомпании "Международные авиалинии Украины" Игорь Сосновский на брифинге 11 января.

Украина имела доказательства ракетного удара по самолету МАУ еще до того, как Иран взял на себя вину.

"Еще до того, как Иран изменил свою позицию, мы знали эту информацию. Мы знали эту информацию еще до того, как ее начали обнародовать наши уважаемые партнеры из других стран", - заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.