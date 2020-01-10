От торговли людьми в Украине пострадали почти 900 человек

Основной страной эксплуатации граждан остается РФ. Фото: kowel.rayon.in.ua

С 2012-го по 2019 год в Украине получили статус пострадавших от торговли людьми 878 граждан. Среди них – 871 гражданин Украины и 7 иностранцев.

Об этом рассказал заместитель министра социальной политики по вопросам европейской интеграции Сергей Нижинский, сообщает УНН.

В течение указанного периода 457 граждан пострадали от трудовой эксплуатации, 224 – от сексуальной, 57 человек привлечены к попрошайничеству, 9 человек пострадали от смешанной эксплуатации.

14 детей продали третьим лицам, а 1 человек пострадал от суррогатного материнства.

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"Основной страной эксплуатации граждан остается РФ, к сожалению, продолжается тенденция использования украинцев и внутри страны", – добавил Нижинский.

По всей Украине запустят группы реагирования на случаи домашнего насилия. Кроме того, создадут общенациональную базу данных об уровне насилия в семье.