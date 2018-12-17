От передозировки наркотиков умер основатель Vine

Умер основатель Vine Колин Кролл. Фото: Корреспондент

Один из создателей сервиса шестисекундных видеороликов и приложения онлайн-викторины HQ Trivia Колин Кролл умер от передозировки наркотиками в возрасте 35 лет.

Утром в воскресенье, 16 декабря, девушка Кролла позвонила в полицию, заявив, что не может с ним связаться. После этого сотрудники правоохранительных органов приехали в квартиру в центре Манхэттена и обнаружили его тело в спальне, сообщает портал TMZ со ссылкой на источник в полиции.

В комнате были найдены также следы наркотиков и устройства для их употребления. Полицейские полагают, что причиной смерти стала передозировка героином и кокаином.

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С 2007 по 2009 год он занимал должность технического руководителя компании Yahoo и работал техническим директором компании Jetsetter. В 2012 году Кролл, Дом Хоффман и Руслан Юсупов основали сервис Vine, позволяющий создавать шестисекундные ролики, который был выкуплен компанией Twitter. В 2015 году Кролл стал генеральным директором HQ Trivia.