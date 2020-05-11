От коронавируса умер депутат

 
Ексклюзивы
1/5
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
Просмотров: 72
Когда подешевеет доллар
Когда подешевеет доллар
Просмотров: 4626
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
Просмотров: 675
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
2 Просмотров: 3420
"Нам такие условия поставили, что люди сказали:" Идите в ср*ку "- как работают рынки в городах
"Нам такие условия поставили, что люди сказали:" Идите в ср*ку "- как работают рынки в городах
1 Просмотров: 2556
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Просмотров: 2214
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Просмотров: 999
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Просмотров: 1476
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Просмотров: 1242
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Просмотров: 1944
Фото
Все фото
13
11
4
8
5
Украинские спецназовцы провели зрелищные учение
Украинские спецназовцы провели зрелищные учение
В Киевском СИЗО открыли платные камеры: условия, расценки и законность &quot;новинки&quot;
В Киевском СИЗО открыли платные камеры: условия, расценки и законность "новинки"
Зеленский прибыл на границу с Россией
Зеленский прибыл на границу с Россией
Агента недвижимости оплачивает владелец квартиры - Украинка о Малайзии
Агента недвижимости оплачивает владелец квартиры - Украинка о Малайзии
Открыли первый в мире памятник Ивану Мазепе
Открыли первый в мире памятник Ивану Мазепе
Видео
Все видео
Плюс 416 за сутки: обновленные данные о коронавирусе в Украине
Плюс 416 за сутки: обновленные данные о коронавирусе в Украине
"Обещаем вернуться" - военные проняли матерей посланием с передовой
"Обещаем вернуться" - военные проняли матерей посланием с передовой
Онуфрий о Covid-19: "Люди всегда болеют и умирают. Это нормально"
Онуфрий о Covid-19: "Люди всегда болеют и умирают. Это нормально"
Показали коллекцию сокровищ, которые прятал у себя электрик
Показали коллекцию сокровищ, которые прятал у себя электрик
Композитора избили до смерти за замечание относительно языка
Композитора избили до смерти за замечание относительно языка
Интервью
1/5
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
Просмотров: 72
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
Просмотров: 675
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
2 Просмотров: 3420
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
Просмотров: 1836
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
Просмотров: 1233
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
10 мая 2020
Просмотров: 441
Бізнес на пенсії
– Ума не приложу, как ребенка в школу устроить. Медицинские документы сделать нереально, – каже Максим. Переїхав у Київ із ...
понедельник, 11 мая 2020 11:27

От коронавируса умер депутат

  Комментировать
От коронавируса умер депутат
В Черновицкой области умер депутат, у которого обнаружили коронавирус. Фото: facebook.com

В Черновицкой области умер депутат сельского совета из села Товтры Заставновского района 62-летний Михаил Кицан. У него подтвердили коронавирусную инфекцию.

Кицан имел хронические заболевания, течение которых ухудшил вирус COVID-19, сообщает Заставновская районная государственная администрация на странице в Facebook.

"Смертельный коронавирус не дал шанса преодолеть заболевания и их осложнения. Председатель райгосадминистрации Дмитрий Козарийчук выражает свои искренние соболезнования семье покойного. Пусть земля будет легким пухом для Михаила Георгиевича, а душа обретет вечный покой в ​​Царстве небесном", - говорится в сообщении.

В Заставновской РГА Михаила Кицана характеризуют как уважаемого, трудолюбивого человека, фермера, большого жизнелюбивого оптимиста.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Среди украинских военных уже 100 случаев заболеваний на коронавирус

В Украине на утро 11 мая зафиксировано 15 648 случаев коронавирусной болезни Covid-19. Из них 408 летальных, из которых 17 - за последние сутки.

За сутки зафиксировано 416 новых случаев инфицирования, сообщает Минздрав.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «От коронавируса умер депутат». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
мая

Напечатали "Алмазную сутру"

"Деньги не могут купить жизнь" - король регги умер от "болезни белых"

Подготовились к депортации татар из Крыма

Тысяча добровольцев и четыре пушки - как завоевывали Сицилию

Самое читаемое
На бывшем арсенале в России сдетонировали снаряды, люди бегут
На бывшем арсенале в России сдетонировали снаряды, люди бегут
12
 Просмотров: 29835
Самая горячая девушка-арбитр в мире: фото сексуальной Каролины Бояр
Самая горячая девушка-арбитр в мире: фото сексуальной Каролины Бояр
11
 1 Просмотров: 15966
Укрзализныця проанонсировала запуск в мае пригородных электричек
Укрзализныця проанонсировала запуск в мае пригородных электричек Просмотров: 9819
В Сирии уничтожили группу &quot;вагнеровцев&quot;
В Сирии уничтожили группу "вагнеровцев" Просмотров: 8154
Запорожский завод выпустил три популярные модели Opel
Запорожский завод выпустил три популярные модели Opel
 Просмотров: 7443
Общество
Ослабление карантина: что остается под запретом
Ослабление карантина: что остается под запретом Просмотров: 1197
Погода на 11 мая: будет жара без осадков
Погода на 11 мая: будет жара без осадков Просмотров: 63
Плюс 416 за сутки: обновленные данные о коронавирусе в Украине
Плюс 416 за сутки: обновленные данные о коронавирусе в Украине
 Просмотров: 792
Гороскоп на 11 мая: какие знаки будут чувствовать себя лучше
Гороскоп на 11 мая: какие знаки будут чувствовать себя лучше
 Просмотров: 1260
Укрзализныця проанонсировала запуск в мае пригородных электричек
Укрзализныця проанонсировала запуск в мае пригородных электричек Просмотров: 9873
Больше всего комментируют
5
Я стебусь из твоих ватных видео и детских стишков – украинский борец бросил вызов Усику
4
"Экс-азовец" Кравченко обвинил Белецкого в отмывании партийных денег: детали
3
Восемь альпинистов погибли во время шторма
2
"Агенты Кремля": в Тернополе "кровью" расписали Российскую церковь
1
Отменили оплату за обучение старшеклассников
Голосов: 51205
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua