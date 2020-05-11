От коронавируса умер депутат

В Черновицкой области умер депутат, у которого обнаружили коронавирус. Фото: facebook.com

В Черновицкой области умер депутат сельского совета из села Товтры Заставновского района 62-летний Михаил Кицан. У него подтвердили коронавирусную инфекцию.

Кицан имел хронические заболевания, течение которых ухудшил вирус COVID-19, сообщает Заставновская районная государственная администрация на странице в Facebook.

"Смертельный коронавирус не дал шанса преодолеть заболевания и их осложнения. Председатель райгосадминистрации Дмитрий Козарийчук выражает свои искренние соболезнования семье покойного. Пусть земля будет легким пухом для Михаила Георгиевича, а душа обретет вечный покой в ​​Царстве небесном", - говорится в сообщении.

В Заставновской РГА Михаила Кицана характеризуют как уважаемого, трудолюбивого человека, фермера, большого жизнелюбивого оптимиста.

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В Украине на утро 11 мая зафиксировано 15 648 случаев коронавирусной болезни Covid-19. Из них 408 летальных, из которых 17 - за последние сутки. За сутки зафиксировано 416 новых случаев инфицирования, сообщает Минздрав.