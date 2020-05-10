Среди украинских военных уже 100 случаев заболеваний на коронавирус

В ВСУ уже 100 случаев коронавируса. Фото: unsplash.com

В Вооруженных силах Украины подтвердили два новых случая заражения коронавирусом, а общее количество военных, у которых диагностирован Covid-19, увеличилось до 97.

К утру 10 мая инфекция COVID-19 в ВСУ отправила на больничную койку 41 человека, а уже выздоровели - 54 военных. Двое военнослужащих умерли, сообщили в командовании медицинских сил Украины.

Два новых случая коронавирусной инфекции за минувшие сутки диагностировали в Криворожском и в Винницком гарнизонах. Оба заболевших сейчас лечатся дома, но под наблюдением медиков.

На изоляции в Украине сейчас перебывают 311 военных.

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Напомним, от Covid-19 за рубежом умерли 8 украинцев.