Плюс 416 за сутки: обновленные данные о коронавирусе в Украине

В Украине на утро 11 мая зафиксировано 15 648 случаев коронавирусной болезни Covid-19. Из них 408 летальных, из которых 17 - за последние сутки.

За сутки зафиксировано 416 новых случаев инфицирования, сообщает Минздрав.

При этом выздоровели 3288 человека, в частности, за последние сутки - 228.

Автор: facebook.com/moz.ukr В Украине от коронавируса умерли 408 челове

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Коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 553 случая;

Волынская область - 482 случая;

Днепропетровская область - 731 случай;

Донецкая область - 100 случаев;

Житомирская область - 523 случая;

Закарпатская область - 730 случаев;

Запорожская область - 329 случаев;

Ивано-Франковская область - 1126 случаев;

Кировоградская область - 420 случаев;

г. Киев - 1871 случай;

Киевская область - 1000 случаев;

Львовская область - 798 случаев;

Луганская область - 42 случая;

Николаевская область - 223 случая;

Одесская область - 646 случаев;

Полтавская область - 247 случаев;

Ровенская область - 978 случаев;

Сумская область - 154 случая;

Тернопольская область - 1018 случаев;

Харьковская область - 595 случаев;

Херсонская область - 161 случай;

Хмельницкая область - 178 случаев;

Черновицкая область - 2324 случая;

Черкасская область - 342 случая;

Черниговская область - 77 случаев.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 11 мая в Центр поступило 529 сообщений о подозрении на Covid-19.

В Вооруженных силах Украины подтвердили два новых случая заражения коронавируса, а общее количество военных, у которых диагностирован Covid-19 увеличилась до 97. Двое военнослужащих скончались.