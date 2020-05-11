Плюс 416 за сутки: обновленные данные о коронавирусе в Украине

В Украине на утро 11 мая зафиксировано 15 648 случаев коронавирусной болезни Covid-19. Из них 408 летальных, из которых 17 - за последние сутки.
За сутки зафиксировано 416 новых случаев инфицирования, сообщает Минздрав.
При этом выздоровели 3288 человека, в частности, за последние сутки - 228.
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Коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 553 случая;
Волынская область - 482 случая;
Днепропетровская область - 731 случай;
Донецкая область - 100 случаев;
Житомирская область - 523 случая;
Закарпатская область - 730 случаев;
Запорожская область - 329 случаев;
Ивано-Франковская область - 1126 случаев;
Кировоградская область - 420 случаев;
г. Киев - 1871 случай;
Киевская область - 1000 случаев;
Львовская область - 798 случаев;
Луганская область - 42 случая;
Николаевская область - 223 случая;
Одесская область - 646 случаев;
Полтавская область - 247 случаев;
Ровенская область - 978 случаев;
Сумская область - 154 случая;
Тернопольская область - 1018 случаев;
Харьковская область - 595 случаев;
Херсонская область - 161 случай;
Хмельницкая область - 178 случаев;
Черновицкая область - 2324 случая;
Черкасская область - 342 случая;
Черниговская область - 77 случаев.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 11 мая в Центр поступило 529 сообщений о подозрении на Covid-19.
В Вооруженных силах Украины подтвердили два новых случая заражения коронавируса, а общее количество военных, у которых диагностирован Covid-19 увеличилась до 97. Двое военнослужащих скончались.
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