"От автомобилей до газотранспортных систем" - Нафтогаз требует от РФ компенсацию за имущество в Крыму

Нафтогаз может рассчитывать на победу в этих судах. Фото: ВВС

В декабре Газпром и Нафтогаз подписали соглашение об аннулировании претензий, но оно не касается имущества украинской компании на оккупированном полуострове.

Об этом Gazeta.ua говорит эксперт по энергетике Украинского института будущего Андриан Прокип.

"В этом случае мы судимся не с Газпромом, а с государством Россия. Цифра в $8 млрд достаточно реальная, ведь речь идет обо всем имуществе украинского Нафтогаза, которое находилось на полуострове на момент оккупации. От автомобилей до газотранспортных систем и буровых установок на шельфе моря. К оценке ущерба привлекали и международные компании. Поэтому Нафтогаз может рассчитывать на победу в этих судах", - считает эксперт.

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Но практика показывает, как трудно выжимать из России деньги, которые она должна, напоминает Андриан Прокип.

"Здесь будет сложнее замораживать какие-то активы, ведь речь идет об иске против государства. В споре с Газпромом мы имели больше рычагов давления", - добавляет он.

Нафтогаз планирует подать в комитет ЕС новую жалобу против Газпрома.