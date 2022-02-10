От +12°C до гололедицы: украинцев шокировали прогнозом

Пятница в Украине будет теплой, но ветреной.

Завтра будут наблюдаться дождь, утренняя гололедица, мокрый снег, а кое-где солнце и роскошные весенние +10...12°C, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Можно понемногу присматриваться в гардеробе к более тонким курткам и более легкой обуви, впускать побольше свежего воздуха через форточки или окна в дом", - говорится в сообщении.

Температура воздуха в течение дня 11 февраля предполагается в пределах +5...10°C, на юге и на западе +6...12°C. В восточных областях и на северо-востоке будет свежее, +3...6°C. Небольшие дожди, местами с мокрым снегом пройдут в отдельных районах западной части, на крайнем севере, а также кое-где в восточных областях.

Автор: facebook.com/tala.didenko Пятница в Украине будет синоптически симпатичной

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На остальной территории Украины будет преобладать сухая погода, а на юге и в центре даже возможны солнечные прояснения. Западный и юго-западный ветер будет умеренным, с периодическими порывами до сильного. Гололедица возникнет разве что ночью и утром, при более низкой температуре воздуха.

В Киеве завтра также будет преобладать теплая погода, днем до +6...8°C. Без существенных осадков. Ветер западный, юго-западный, порывистый.

В выходные похолодает на несколько градусов, однако уже на следующей неделе теплая погода вернется.

В Киеве 10 февраля предполагается теплая погода: ночью 0...+3°C, днем около +7°C. Небольшие осадки ожидаются ближайшей ночью, а вот днем в четверг будет преимущественно сухо. Ветер в столице остается порывистым.