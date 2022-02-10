Часть страны накроют дожди: где не повезет с погодой

В Запорожье ожидается облачность, пройдет небольшой дождь. Фото: pixabay.com

10 февраля на большей части Украины потеплеет. Осадки будут сконцентрированы на Левобережье. Местами температура поднимется до +10°С.

Холоднее всего будет в восточных областях, сообщает "Униан". Предлагаем подробнее ознакомиться с синоптической ситуацией в областных центрах.

В Киеве сегодня облачно с прояснениями. Температура днем установится в пределах +7°С.

Во Львове в четверг будет малооблачно. Днем также до +7°С.

В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, днем до +6°С.

В Ровно в четверг ожидается пасмурная погода, днем термометры покажут +5°С.

В Тернополе 10 февраля пройдет легкий дождь. Днем ожидаются +6°С и небольшая облачность.

В Хмельницком и Виннице сегодня облачно с прояснениями, днем ожидается +5°С.

В Ивано-Франковске установится небольшая облачность, днем потеплеет до +10°С.

В Ужгороде и Житомире столбики термометров покажут +7°С. Будет сухо, но пасмурно, сплошная облачность.

В Черновцах в четверг - небольшая облачность, днем до +10°С.

В Черкассах установится небольшая облачность, днем воздух прогреется до +6°С.

В Кропивницком температура днем составит +5°С. Будет облачно с прояснениями, но сухо.

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В Полтаве - небольшая облачность и легкий дождь, температура воздуха составит +5°С.

В Одессе 10 февраля - небольшая облачность, температура днем повысится до +10°С.

В Херсоне в четверг будет не выше +5°С, пасмурно, возможен дождь.

В Николаеве также будет облачно с прояснениями, днем в пределах +8°С.

В Запорожье температура днем будет достигать +5°С. ожидается облачность, пройдет небольшой дождь.

В Сумах также пройдет дождь. Температура воздуха составит +1...4°С, пасмурно, сплошная облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура днем не выше +3°С. Ожидаются дождь со снегом.

В Днепре пройдет дождь, возможно со снегом. Температура днем в пределах +4°С, небольшая облачность.

В Симферополе в четверг будет облачно с прояснениями, днем до +4°С.

В Киеве 10 февраля предполагается теплая погода: ночью 0...+3°C, днем около +7°C. Небольшие осадки ожидаются ближайшей ночью, а вот днем в четверг будет преимущественно сухо. Ветер в столице остается порывистым.