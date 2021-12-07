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вторник, 07 декабря 2021 07:21

От -12℃ до +12℃: погода на неделе раздражит украинцев переменчивостью

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От -12℃ до +12℃: погода на неделе раздражит украинцев переменчивостью
Во вторник, 7 декабря, в Украину придет атмосферный фронт. Он принесет осадки. Фото: pixabay.com

Во вторник, 7 декабря, в Украине ожидается дождь. В западных и северных областях с мокрым снегом, на дорогах гололедица.

Температура в течение суток от +3℃ до -2℃, сообщил Украинский гидрометцентр, пишет "Укринформ".

На остальной территории температура ночью 0…+5℃, днем ​​+7…12℃. В большинстве областей ночью и утром туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

8 декабря мокрый снег и дождь, местами налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. В южной части преимущественно дождь, ночью в Одесской области местами значительный дождь. Кроме западных и большинства северных областей, туман. Ветер северо-восточный, в южной и восточной частях страны юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура в западных, северных и областных областях в течение суток 0...-5℃. Ночью на западе до -9℃. В большинстве центральных областей 0...5℃ тепла. На остальной территории ночью +2...7℃, в Крыму до +9℃, днем ​​+4...9℃, на последнем юге до +14℃.

9 декабря ночью на Украине, кроме западных областей, небольшой мокрый снег, на юге и востоке с дождем, днем ​​без существенных осадков. На дорогах, кроме юго-восточной части, гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура в западных, северных и Винницкой областях ночью 4...9°C, на западе до 12°C, днем ​​0...5°C мороза. В большинстве центральных, Одесской и Николаевской областях от 2℃ мороза до 3℃ тепла, на остальной территории +3...8℃.

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В столичном регионе 8 декабря осадки преимущественно в виде мокрого снега, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура в течение суток 0...5℃ мороза.

В четверг, 9 декабря, ночью небольшой снег, днем ​​без существенных осадков; ветер северо-западный, 3-8 м/с; температура ночью 4...9℃ мороза, днем ​​0...5℃ мороза. На дорогах гололедица.

В пятницу, 10 декабря, в западных областях синоптики прогнозируют небольшой снег, температура ночью 3...8℃, днем ​​около 0℃. На остальной территории преимущественно без осадков, температура ночью 1...6℃ мороза, днем ​​0...6℃ тепла, на юге страны ночью около 0℃, днем ​​4...10℃ тепла.

В субботу, 11 декабря, ночью в Украине, днем ​​в западных, северных местами в центральных областях небольшие осадки преимущественно в виде снега. Температура в западных областях ночью -1...6℃, днем ​​около 0℃. В южной части ночью 0-5℃ тепла, днем ​​6...12℃ тепла, на остальной территории ночью от 3℃ тепла до 3℃ мороза, днем ​​0...6℃ тепла.

В Киеве и Карпатах 7 декабря синоптики объявили штормовое предупреждение. Ожидается туман и снеголавинная опасность.

Вторник 7 декабря в Киеве будет облачным и влажным - мокрый снег будет переходить в дождь. Днем столбики термометров будут колебаться в пределах +1…3°C.

10 декабря в столице без осадков. Температура ночью -1...6℃, днем ​​0...+5℃. 11 декабря ожидаются небольшие осадки, преимущественно в виде снега. Температура ночью от +3℃ до -2℃, днем ​​0...+5℃.

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Дата
07
декабря

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