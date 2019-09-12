Освобожденным политзаключенным и морякам изготавливают новые ID-паспорта

Фото: Fb/Людмила Денісова

Уволенным из российских тюрем и СИЗО украинских моряков и политзаключенным начали изготавливать ID паспорта.

Об этом Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова написала в Facebook.

"Для удобства и оперативности процесса ГМС организовала выезд мобильного пункта паспортного сервиса к местам, где ребята проходят лечение", - сказала Денисова.

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Она выразила надежду, что выдача готовых ID-карточек состоится в ближайшее время.

Каждый из 35 освобожденных политзаключенных получит 100 тыс. грн денежной помощи от Украины. Выплата будет одноразовой. Ответственными за выполнение решения является Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.