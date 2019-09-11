Бывшим пленникам Кремля выплатят денежные компенсации

Встреча украинцев в аэропорту «Борисполь», 7 сентября 2019 года. Фото: ru.krymr.com

Каждый из 35 освобожденных политзаключенных получит 100 тыс. грн денежной помощи от Украины.

"Денежная выплата будет одноразовой. Ответственными за выполнение решения является Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц", - написала в Facebook уполномоченная по правам человека Людмила Денисова.

Инициатива выплаты денежной помощи поступило от президента Владимира Зеленского и была поддержана правительством единогласно.

Также государство пообещало купить квартиры освобожденным политзаключенным: Олегу Сенцову, Александру Кольченко, Владимиру Балуху и Артуру Панову.

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7 сентября состоялся обмен удерживаемыми Украиной и Россией гражданами в формате "35 на 35". Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила, что 10 освобожденных пленников Кремля помиловали. А одного отпустили под личное обязательство.