Бывшим пленникам Кремля выплатят денежные компенсации

Каждый из 35 освобожденных политзаключенных получит 100 тыс. грн денежной помощи от Украины.
"Денежная выплата будет одноразовой. Ответственными за выполнение решения является Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц", - написала в Facebook уполномоченная по правам человека Людмила Денисова.
Инициатива выплаты денежной помощи поступило от президента Владимира Зеленского и была поддержана правительством единогласно.
Также государство пообещало купить квартиры освобожденным политзаключенным: Олегу Сенцову, Александру Кольченко, Владимиру Балуху и Артуру Панову.
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7 сентября состоялся обмен удерживаемыми Украиной и Россией гражданами в формате "35 на 35".
Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила, что 10 освобожденных пленников Кремля помиловали. А одного отпустили под личное обязательство.
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