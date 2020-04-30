Осудили двух россиян, совершивших покушение на украинского разведчика

Россиян, совершивших покушение на украинского разведчика, приговорили к тюрьме. Фото: Reuters

В Голосеевском райсуде Киева двух россиян признали виновными в покушении на совершение теракта - взрыва автомобиля украинского разведчика.

Злоумышленников приговорили к 7 и 8 лет лишения свободы. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

"За публичного обвинения прокуроров Офиса генпрокурора Голосеевский райсуд г. Киева признал виновным двух граждан Российской Федерации в покушении на совершение террористического акта, незаконном обращении с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами, а также использовании поддельных документов (ч. 3 ст. 258, ч . 1 ст. 263, ч. 4 ст. 358 УК Украины). Им назначено наказание в виде 7 и 8 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

В суде доказано, что 4 апреля 2019 осужденные, выполняя задание спецслужб страны-агрессора, предприняли попытку заложить под припаркованный автомобиль служащего украинской разведки взрывное устройство, однако взрывчатка сдетонировала в момент установки. Как отмечается, один из исполнителей преступления ранее проходил службу в личной охране главы Республики Ингушетия, входящей в состав РФ, а также занимал должность заместителя руководителя его администрации.

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По информации прокуратуры, совершению покушения на теракт предшествовала тщательная и длительная подготовка, которая, в частности, включала использование поддельных паспортов и водительских удостоверений граждан Кыргызской Республики, слежения за возможными местами обитания и маршрутами передвижения потерпевшего, изготовления самодельного взрывного устройства, приобретение огнестрельного оружия и боеприпасов.

Автомобиль Chevrolet Evanda, который взорвали злоумышленники на ул. Вильямсав в Киеве, принадлежит офицеру украинских спецслужб. Он принимает активное участие в Операции объединенных сил на Донбассе. Диверсант попытался установить мину под машину, однако взрыв самодельной мины произошел преждевременно. Украинский офицер не пострадал.