Осторожно мошенники! На ОLX появилось устройство для "безопасной вакцинации"

В Украине мошенники начали продавать "магнит-античип". Устройство якобы обеспечит владельцу безопасную вакцинацию от коронавируса.

Скриншоты объявлений на OLX появились в социальных сетях.

В одном из них говорится, что "античип" поможет вакцинироваться без риска для здоровья.

Цены варьируются от 129 до 190 гривен.

"Магнит для обезвреживания чипа при вакцинации: намагниченный потоками структурированной воды, позволяет принимать вакцины без риска для здоровья, простой и безопасный в использовании", - говорится в сообщении.

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Сейчас объявления на платформе недоступны.

Неизвестно, успели ли их авторы продать кому-то "магниты-античипы".

В Харьковской области частная лаборатория с работниками турагентства подделывали результаты ПЦР-тестов на коронавирус и вносили фальсифицированные данные в приложение "Дій удома". Нелегальная деятельность ежемесячно приносила злоумышленникам до 1 млн грн.