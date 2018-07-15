Оставили лопату в крови: неизвестные убили кошек в приюте

В Харькове неизвестные разгромили приют для кошек. Фото: Vsn

Ночью в Харькове неизвестные напали на мини-приют для животных по адресу Переулок пластичен, 17.

Злоумышленники разгромили дом, убили кошек и котят. Об этом сообщила зоозащитница Марина Суркова на своей странице в Facebook, передает NewsRoom.

"Хозяйки приюта дома не было. Эти нелюди разгромили дом, изрубили кошек и котят ... Лопату в крови они оставили в доме", - рассказала она.

Владелица приюта Елена рассказала журналистам, что вчера вечером, когда шла домой, собрала всех кошек и закрыла в доме. Утром женщина увидела, что кодовый замок на двери открыт.

"Утром я была просто в шоке. У нас живет много взрослых кошек и котят. Те, кто уже гуляли на улице и знали, где выход и скрылись. Они и ночевали на улице. А девять котят, им по три недели было, остались в доме. Это ужас, они были просто размазаны. Я даже слов не могу подобрать, чтобы описать то, что произошло. Одна коробка была под кроватью, но они и оттуда всех достали. Все перевернуто, даже лотки ", - сообщила хозяйка.

Женщина подозревает в живодерстве местных подростков.

"Сосед видел пару дней назад, как они вечером здесь ходили, будто что-то выискивали. Наверное, присматривались", - отметила Елена.

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Женщина также вспомнила, что зимой сотрудники приюта нашли окровавленных щенков и взрослую собаку, но тогда подумали, что животные пострадали от местных собак.

"Теперь мы начинаем задумываться, не были ли это местные живодеры. Я даже не знаю, как можно назвать людей, которые на такое способны. Это уроды настоящие", - добавила потерпевшая.

Полицию женщина вызвала дважды.

"Следственная группа, которая приехала утром, просто приняла заявление, пофотографировала и уехала. Не взяли ни лопату, не сняли отпечатки пальцев. Просто поехали. Затем уже вызвали второй раз полицию. Они сделали все, что было нужно", - сообщила женщина.

В полиции инцидент подтвердили и сообщили, что в данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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