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вторник, 16 октября 2018 17:48

Остались маленькие двойняшки: от рака умер боец ВСУ

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Остались маленькие двойняшки: от рака умер боец ВСУ
Микола Куценко служив у першому батальйоні 51-ї бригади, був заступником командира взводу у піхотній роті. Фото: facebook

От рака головного мозга умер Куценко Николай, боец 51-й ОМБр, который родом из Владимира-Волынского. Военный погиб 14 октября.

"Болезнь скосила еще одного нашего собрата - героя. Вечная память друг. Покойся с миром", - говорится в сообщение "Союз Воинов АТО Волыни" в сети facebook.

Похоронили бойца во вторник, 16 октября.

Волынянин в 2014-2015 годах служил в первом батальоне 51-й бригады, позже был заместителем командира взвода в пехотной роте.

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Николай Куценко был женат, без отца остались маленькие двойняшки.

В военном госпитале Киева 16 октября умер военный Юлиан Циганко. Был тяжело ранен 2015-го. 3 года боролся за жизнь. Перенес 40 операций.

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16
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