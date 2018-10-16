Остались маленькие двойняшки: от рака умер боец ВСУ

От рака головного мозга умер Куценко Николай, боец 51-й ОМБр, который родом из Владимира-Волынского. Военный погиб 14 октября.
"Болезнь скосила еще одного нашего собрата - героя. Вечная память друг. Покойся с миром", - говорится в сообщение "Союз Воинов АТО Волыни" в сети facebook.
Похоронили бойца во вторник, 16 октября.
Волынянин в 2014-2015 годах служил в первом батальоне 51-й бригады, позже был заместителем командира взвода в пехотной роте.
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Николай Куценко был женат, без отца остались маленькие двойняшки.
В военном госпитале Киева 16 октября умер военный Юлиан Циганко. Был тяжело ранен 2015-го. 3 года боролся за жизнь. Перенес 40 операций.
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