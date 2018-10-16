"Попросил отключить себя от аппарата искусственного дыхания" - умер боец ВСУ

Умер боец 24-й бригады Юлиан Циганко. Фото: lv.oblast

В военном госпитале Киева 16 октября умер военный Юлиан Циганко.

Был тяжело ранен 2015-го. 3 года боролся за жизнь. Перенес 40 операций. Информацию о смерти бойца обнародовал во время оперативного совещания председатель Львовской областной государственной администрации Олег Синютка, передает местный сайт lv.oblast.online.

"У военного начали отказывать внутренние органы и он сам попросил отключить себя от аппарата искусственного дыхания", - говорится в сообщении.

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Принимал участие в антитеррористической операции с 2014 по 2015 год. Служил в 24 отдельной механизированной бригаде. Был родом из Львова.

В Днепропетровской больницы имени Мечникова 8 октября от боевых ранений скончался военный Давид Гамсахурдиа.