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вторник, 16 октября 2018 10:00

"Осколки мины прошили мозг" - умер 26-летний защитник Украины

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&quot;Осколки мины прошили мозг&quot; - умер 26-летний защитник Украины
В Днепре умер военный Давид Гамсахурдиа. Фото: Новинарня

В Днепропетровской больнице им. Мечникова 8 октября от боевых ранений скончался военный Давид Гамсахурдиа.

Он служил в 128 горно-пехотной Закарпатской бригаде Вооруженных сил Украины. Родился в Грузии и проживал в Закарпатье, передает Новинарня.

"Давид 16 сентября получил тяжелые осколочные ранения во время обстрела шахты "Бутовка" под Донецком и с тех пор находился в коме. Бойцу шел 26-й год", - сообщила советница председателя Днепропетровской ОГА Татьяна Губа.

Осколки мины прошили бойцу мозг, повредили позвоночник, сломали бедренную кость. Его поддерживали в госпитале благодаря аппарату искусственного дыхания. Медики провели 4 операции и готовили раненого к новым операциям на позвоночнике.

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Днепряне сдавали кровь кровь для бойца и помогали семье воина.

Семья Гамсахурдиа оставила Сухуми (Абхазия), спасаясь от российского наступления. Поселились в селе Анталовцы Ужгородского района.

В Министерстве обороны Украины будут бить в колокола по погибшим военным. Церемония будет проходить ежедневно в 9:00.

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