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Осознанное мышление помогает в борьбе с вредными привычками – результаты исследований американских ученых

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Осознанное мышление помогает в борьбе с вредными привычками – результаты исследований американских ученых
В результате нового способа мышления формируется осознание свободы и ответственности за каждое действие и его последствия.

Недавние научные исследования подтвердили: от вредных привычек до здорового образа жизни - три шага.

Джадсон Брюер, доктор медицинских наук в Центре осознанности и доцент психиатрии в Медицинской школе при Университете Брауна, последние два десятилетия исследовал вопрос борьбы с вредными привычками и психологической зависимостью.

Он выяснил, что мозг человека постоянно наполняется стимулами, заставляющими желать и в дальнейшем потреблять. Эти стимулы базируются на наградах системы обучения, предназначенной для выживания. Процесс привыкания включает в себя триггер (например, желание выкурить сигарету), за которым следует поведение (курение) и вознаграждение (чувство удовлетворения). Эти три компонента (триггер, поведение и вознаграждение) появляются каждый раз, когда человек курит сигарету, покупает сладости или проверяет в десятый раз соцсети, испытывая стресс. С каждым разом человек все больше хочет делать то, что заставляет его чувствовать себя хорошо, и намного меньше других вещей, более полезных, но которые не дают похожий быстрый результат. Так, под влиянием автоматических действий, начинают формироваться привычки. Ученые предлагают несколько шагов для отказа от вредных привычек, например от курения.

1. Понять принцип привычных действий

В рамках наблюдения ученые пришли к выводу, что привычки основаны на наградах, которые получает организм. Другими словами, именно вознаграждение - причина высокой вероятности повторения нежелательного поведения в будущем. Зная это, достаточно изменить подход – так как награда только стимулирует прогресс вредных привычек, каждый раз важно подумать, насколько полезно она будет влиять на поведение и жизнь.

2. Посмотреть на вещи реалистично

Следующий шаг в работе с вредными привычками - четкое понимание взаимосвязи действий и результатов. Так, в первую очередь нужно осознать различные ощущения во время, например, курения - вкус, запах, другие факторы. Когда люди задумываются об этом, они понимают, что курение на самом деле не очень приятно. Поэтому, если вы курите - бросайте, не курите - не начинайте, а если не можете бросить курить - переходите на менее вредные альтернативы. Благодаря простому вниманию к поведению в конкретный момент, мозг получает точную и обновленную информацию: если раньше сигареты были приятными, то теперь, с новыми знаниями - нет.

3. Любопытство

Последний шаг на пути к стойким позитивным изменениям привычек - поиск новой, более полезной награды. Человеческий мозг всегда ищет большее, лучшее предложение. Новые технологии в виде приложений для отказа от курения (например, Kwit, iSmoke, QuitNow), очень помогают в этом. Этот вывод подкреплен клинически значимыми исследованиями: в результате использования приложений, пациенты бросали курить в пять раз чаще, чем не пользуясь ими.

Так, в результате нового образа мышления формируется осознание свободы, а также ответственности за каждое действие и его последствия. Учитывая это, привычное поведение больше не вызывает зависимость, поэтому осознанный подход – ключевой фактор в борьбе с вредными привычками.

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