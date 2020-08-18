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вторник, 18 августа 2020 10:50

Основали первую награду независимой Украины

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18 августа 1992 года основали первую награду независимой Украины - Почетный знак отличия президента Украины.

Им награждали украинцев и иностранцев за личные заслуги в развитии суверенного, демократического государства, развитии экономики, науки и культуры Украины, за активную миротворческую, благотворительную, милосердную, общественную деятельность. Получить награду могли и военные или сотрудники органов внутренних дел за добросовестное выполнение обязанностей, мужество и отвагу.

Автор: vp.donetsk.ua
  Почетный знак отличия президента стал первой наградой независимой Украины
Почетный знак отличия президента стал первой наградой независимой Украины

Лицевая сторона знака имеет вид звезды с закругленными углами и позолоченной окантовкой по краям. Лучи звезды залиты горячей эмалью малинового цвета. В центре из лавровой и дубовой ветвей образован рельефный венок, на нем - рельефный золотой трезубец на голубом фоне. Размер знака - 37,2×37,2 мм.

Почетный знак с помощью кольца с ушком соединяется с фигурной колодкой, обтянутой муаровой лентой малинового цвета с узкой полоской цветов флага Украины по вертикали с правой стороны. Длина ленты 45 мм, ширина - 28 мм. Колодка с Почетным знаком отличия с помощью шпильки прикрепляется к одежде справа на груди.

Звезду изготавливают из позолоченного томпака, основа и колодка - из нейзильбера, венок с трезубцем - из серебра с позолотой.

На обратной стороне награды в четыре строки написаны рельефными буквами слова: "ПОЧЕСНА ВІДЗНАКА ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ" и указан порядковый номер, поскольку отличие именное.

Автор: sammler.ru
  Почетный знак отличия президента стал первой наградой независимой Украины
Почетный знак отличия президента стал первой наградой независимой Украины

Миниатюра отличия - так называемый фрачный вариант - 22 мм в диаметре. Высота колодки - 30 мм, ширина - 18 мм.

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Награду можно было получить только раз. Ее вручает лично президент Украины владельцу отличия или его семье в случае, если награда посмертная. Преимущественно такие торжества проводят 24 августа в День Независимости Украины. Однако могут быть и исключения.

Первым удостоенным награды стал украинский писатель Олесь Гончар. В целом ее дали 630 лицам.

Однако существовал Почетный знак отличия президента Украины только до 1996 года. Вместо него создали орден "За заслуги" I, II и III степеней. Порядок присвоения практически не изменился. Лица, награжденные старым отличием, сохраняют право его носить. К тому же имеют титул кавалера ордена "За заслуги".

Расходы на изготовление государственных наград составили более 20 млн грн в 2017 году. В том году были изготовлены 780 орденов, 4,2 тыс. нагрудных знаков к почетным званиям и 350 отличий президента.

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Дата
18
августа

Основали первую награду независимой Украины

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