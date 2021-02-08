Осадки охватят большинство областей Украины

В столице ближайшей ночью еще будет идти снег. Днем во вторник осадки будут ослабевать и прекращаться. Фото: pixabay.com

9 февраля на погоду в Украине все еще будет влиять циклон с атмосферными фронтами.

Ближайшей ночью осадки охватят большинство областей, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

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В горах лавинная опасность. Передают снег, дождь, температуру от сильного мороза на севере до +15°С в Крыму, штормовой ветер, гололедицу, метели и гололед. В северных областях Украины температура воздуха в пределах -5...9°С. В западных областях -1...4°С, на Волыни и Ровенщине до -7°С, в Черновицкой области около 0°С, на Закарпатье до +5°С. В центральных областях +1...4°С, на Полтавщине до -2°С. На Луганщине и Донетчине +3...6°С, в Харьковской области около 0°С. В южной части +5...10°С. Порывистый и некомфортный ветер будет веять с востока.

В столице ближайшей ночью еще будет идти снег. Днем во вторник осадки ослабнут и прекратятся. На дорогах гололедица. Температура воздуха ночью до -10°С, днем ожидается -2...5°С.

На выходных в Украину заплывет очередная порция серьезных морозов до -25°С.

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В этом году на февраль в Украине выпадает 8 официальных выходных. Традиционно в этом месяце отмечают такие большие религиозные праздники, как Сретение Господне, Святителя Григория Богослова и Собор трех святителей.