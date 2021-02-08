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понедельник, 08 февраля 2021 10:35

До 40 см снега: спасатели предупреждают об ухудшении погоды

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До 40 см снега: спасатели предупреждают об ухудшении погоды
Владельцев авто просят воздержаться от поездок в период непогоды и не оставлять транспортные средства вдоль дорог. Фото: pixabay.com

8 февраля ухудшение погодных условий в Украине может привести к нарушению движения транспорта. В западных, центральных, Житомирской, Киевской, Черниговской областях ожидается значительный снег. Объявили штормовое предупреждение, 1-й уровень опасности - желтый.

На Прикарпатье и в южных областях снег с переходом в дождь, налипание мокрого снега, гололед. На Закарпатье значительный дождь и гололедица на дорогах, предупреждает ГСЧС.

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"В Украине порывы ветра до 15-20 метров в секунду, метели и снежные заносы с приростом снега в 20-30 сантиметров. В Ровенской, Волынской, Львовской областях прирост снега составит 30-40 сантиметров", - говорится в сообщении.

Владельцев авто просят воздержаться от путешествий в период непогоды и не оставлять транспортные средства вдоль дорог, чтобы спецтехника коммунальных служб могла вовремя и качественно очистить дороги и тротуары.

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В такую погоду стоит ехать только в случае крайней необходимости. Водителям-новичкам нужно помнить об основных приемах зимнего вождения, чтобы не попасть впросак. Специалист контраварийного вождения дал 3 совета водителям во время поездок в суровых условиях.

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