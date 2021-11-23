Оружие против Кремля. Украинские военные испытали Bayraktar и Javelin

Фото: Генеральный штаб ВСУ

На полигоне "Широкий лан" Николаевской области украинские военные испытали разведывательно-ударные комплексы Bayraktar и противотанковые ракетные комплексы Javelin. На полигоне присутствовал министр обороны Украины Алексей Резников.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

"Учитывая опыт боевых действий в районе проведения операции Объединенных сил, мы отработали новую тактику их применения в боевых условиях и продемонстрировали командирам бригад и полков. Мы также показали их комплексное применение в условиях ночи и плохой видимости", - сказал главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный.

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Испытания прошли в рамках подведения итогов деятельности Вооруженных Сил Украины за 2021 год.

"Инструкторско-методические занятия преследуют цель проработать единые взгляды на организацию и проведение мероприятий подготовки войск (сил) в 2022 учебном году с учетом иностранного опыта и опыта, полученного Вооруженными Силами Украины на востоке", - сообщили в Генштабе ВСУ.

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"Байрактар ​​ТВ2" в середине 2000-х создал турецкий конструктор Сельчук Байрактар. Такие производят в Турции. Оснащены радарами, ракетами, камерами. Работают в верхних слоях атмосферы, куда не долетают большинство истребителей. "Байрактары" считают сверхсовременным оружием XXI века, которое никто не может поразить. Именно "Байрактары" наносят наибольший вред русским наемникам, уничтожают самое современное русское оружие. 28 сентября "Байрактар ​​ТВ2" выполнил боевое задание над оккупированным Донбассом. Беспилотник отправился с базы в Николаевской области, пролетел над Волновахой и направился в город Курахово Покровского района Донецкой области. Далее скрылся в высоте.