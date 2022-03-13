"Орки нас уважают, многие из них хотят стать гражданином Украины" - Виталий Ким

По словам Виталия Кима, утром кафиры разбомбили завод "Заря-машпроект". Фото: kanaldom.tvФото: kanaldom.tv

Оккупанты разбомбили завод "Заря-машпроект", производящий газотурбинное оборудование.

Об этом сообщил глава Николаевской военной администрации Виталий Ким.

"Сейчас выясняем обстоятельства, - говорит Ким. – 17 день войны. Полет нормальный, настроение великолепное. По всем перехваченным разговорам из России и Белоруссии орки не только нас боятся, они нас уважают. Уважают за то, что у нас такой дух, что мы легко переносим все эти проблемы".

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По словам Виталия Кима, это основной показатель того, что победа за нами.

"Большое количество людей из них пытаются и хотят стать гражданами Украины, - говорит Виталий Ким. - Не знаю, как на это реагировать. По-видимому, понимают, что у нас лучше, у нас свобода и мы за нее боремся. А у них рабство". Мы будем двигаться вперед и отстаивать родную землю. Итого к победе".

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд призывает Израиль присоединиться к санкциям Запада в отношении российских олигархов, чтобы наказать Кремль за его вторжение в Украину.