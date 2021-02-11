Органы умершего донора пересадили сразу четырем пациентам

Пациентам пересадили две почки, сердце и печень донора. Фото: Oleg Samchuk/Facebook

Во Львове провели трансплантацию органов от одного донора сразу 4 пациентам.

Донором стала 45-летняя львовянка, которая умерла из-за разрыва аневризмы. Об этом сообщил главврач клинической больницы скорой помощи Львова Олег Самчук в Facebook.

Реципиентам пересадили две почки, сердце и печень женщины.

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"Для семьи смерть женщины стала огромным и неожиданным ударом, потому что никто из них даже не подозревал о болезни. Однако они все же нашли в себе силы принять, возможно, самое трудное в жизни решение, подарило шанс сразу 4 людям", - написал Самчук.

Он опубликовал видео, на котором врачи провожают донора в операционную "коридором почета".

Операцию львовские специалисты выполняли совместно с коллегами из Института сердца и Национального института хирургии и трансплантологии им. Шалимова.

В Украине с 2019 года действует закон, который разрешает трансплантацию органов. В нем говорится, что каждый совершеннолетний гражданин Украины может согласиться на посмертное донорство или отказаться от него. Информацию об этом могут занести в паспорт или водительское удостоверение, также сведения о согласии на посмертное донорство обязательно будут внесены в Единую государственную информационную систему трансплантации.

По данным Минздрава, трансплантацией органов в Украине занимаются медучреждения в Киеве, Запорожье, Харькове, Львове, Днепре, Одессе и Ковеле. В то же время в Минздраве отмечали, что медикам не хватает донорских органов. 1 января 2021 начала работу Единая государственная информационная система трансплантации.