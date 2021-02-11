Органы умершего донора пересадили сразу четырем пациентам

 
Ексклюзивы
1/5
Премьеры недели: Эротический триллер и история Дэвида Боуи
Премьеры недели: Эротический триллер и история Дэвида Боуи
Просмотров: 99
Посылал с миской взять в магазине вареников. Продавщицы спрашивали: "Когда же Параджанов заплатит?" - Роман Балаян
Посылал с миской взять в магазине вареников. Продавщицы спрашивали: "Когда же Параджанов заплатит?" - Роман Балаян
Просмотров: 225
Инициатива по вмешательству в языковой закон идет от президента
Инициатива по вмешательству в языковой закон идет от президента
1 Просмотров: 450
Степанов и Минздрав виновны в смерти тысяч украинцев - Дмитрий Шерембей
Степанов и Минздрав виновны в смерти тысяч украинцев - Дмитрий Шерембей
Просмотров: 405
Зеленский не выполнил обещание - почему ЕС может снять санкции из сына Януковича
Зеленский не выполнил обещание - почему ЕС может снять санкции из сына Януковича
Просмотров: 459
Дистанционную и надомную работу узаконили: что это значит для работников и работодателей
Дистанционную и надомную работу узаконили: что это значит для работников и работодателей
Просмотров: 297
Президентский расклад: Разумков еще не показал, на что способен. А Кличко играет не на своем поле
Президентский расклад: Разумков еще не показал, на что способен. А Кличко играет не на своем поле
Просмотров: 432
Высмеиваю символы романтической любви - художник
Высмеиваю символы романтической любви - художник
1 Просмотров: 585
"Волк убивает, чтобы выжить. Кремль - ради забавы ": РФ будет усиливать давление
"Волк убивает, чтобы выжить. Кремль - ради забавы ": РФ будет усиливать давление
Просмотров: 774
Бляха, буряты, кобеняк - создали игру, которая поможет понимать диалекты
Бляха, буряты, кобеняк - создали игру, которая поможет понимать диалекты
Просмотров: 405
Фото
Все фото
18
9
5
8
10
Советуют не выходить из дома: показали последствия аномального снегопада во Львове
Советуют не выходить из дома: показали последствия аномального снегопада во Львове
Большая африканская пятерка: почему стоит посетить Кению
Большая африканская пятерка: почему стоит посетить Кению
Пончики с адвокатом и хрусты: украинцы показали, как празднуют &quot;жирный четверг&quot; в Польше
Пончики с адвокатом и хрусты: украинцы показали, как празднуют "жирный четверг" в Польше
Смерч наделал беды в 8 областях - какие погодние катаклизмы переживала Украина
Смерч наделал беды в 8 областях - какие погодние катаклизмы переживала Украина
Выстрелы и фейерверки: в Киеве Нацкорпус заблокировал базу титушок ОПЗЖ
Выстрелы и фейерверки: в Киеве Нацкорпус заблокировал базу титушок ОПЗЖ
Видео
Все видео
Коварный фильтр: прокурор вел заседание суда в образе котенка
Коварный фильтр: прокурор вел заседание суда в образе котенка
"Нам, пенсионерам, смотреть нечего" - на канале "Наш" разыграли истерику о закрытии рупоров Медведчука
"Нам, пенсионерам, смотреть нечего" - на канале "Наш" разыграли истерику о закрытии рупоров Медведчука
Европа закончилась на пороге итальянской тюрьмы - Маркив
Европа закончилась на пороге итальянской тюрьмы - Маркив
"Феррари", которое слепили из снега, стало "звездой" сети
"Феррари", которое слепили из снега, стало "звездой" сети
Антиукраинская пропаганда, а не свобода слова. Трэш 112, ZIK и NewsOne показали в одном видео
Антиукраинская пропаганда, а не свобода слова. Трэш 112, ZIK и NewsOne показали в одном видео
Интервью
1/5
11 тыс. стипендии и комната с кондиционером - украинка рассказала об обучении в Китае
11 тыс. стипендии и комната с кондиционером - украинка рассказала об обучении в Китае
Просмотров: 261
Степанов и Минздрав виновны в смерти тысяч украинцев - Дмитрий Шерембей
Степанов и Минздрав виновны в смерти тысяч украинцев - Дмитрий Шерембей
Просмотров: 405
Президентский расклад: Разумков еще не показал, на что способен. А Кличко играет не на своем поле
Президентский расклад: Разумков еще не показал, на что способен. А Кличко играет не на своем поле
Просмотров: 432
"Волк убивает, чтобы выжить. Кремль - ради забавы ": РФ будет усиливать давление
"Волк убивает, чтобы выжить. Кремль - ради забавы ": РФ будет усиливать давление
Просмотров: 774
Когда детям нужно начинать учить иностранный язык - советы специалиста
Когда детям нужно начинать учить иностранный язык - советы специалиста
Просмотров: 999
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
11 февраля 2021
Просмотров: 117
Мій Тікич
У січні хворів два тижні. Взяв перечитати "Оповідання про тварин" Сетона-Томпсона. Дійшов до місця, де чорно-бурий лис Доміно рятується від погоні ...
четверг, 11 февраля 2021 19:49

Органы умершего донора пересадили сразу четырем пациентам

  Комментировать

  Пациентам пересадили две почки, сердце и печень донора. Фото: Oleg Samchuk/Facebook
Пациентам пересадили две почки, сердце и печень донора. Фото: Oleg Samchuk/Facebook

Во Львове провели трансплантацию органов от одного донора сразу 4 пациентам.

Донором стала 45-летняя львовянка, которая умерла из-за разрыва аневризмы. Об этом сообщил главврач клинической больницы скорой помощи Львова Олег Самчук в Facebook.

Реципиентам пересадили две почки, сердце и печень женщины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Человеку впервые успешно пересадили чужое лицо и руки

"Для семьи смерть женщины стала огромным и неожиданным ударом, потому что никто из них даже не подозревал о болезни. Однако они все же нашли в себе силы принять, возможно, самое трудное в жизни решение, подарило шанс сразу 4 людям", - написал Самчук.

Он опубликовал видео, на котором врачи провожают донора в операционную "коридором почета".

Операцию львовские специалисты выполняли совместно с коллегами из Института сердца и Национального института хирургии и трансплантологии им. Шалимова.

В Украине с 2019 года действует закон, который разрешает трансплантацию органов. В нем говорится, что каждый совершеннолетний гражданин Украины может согласиться на посмертное донорство или отказаться от него. Информацию об этом могут занести в паспорт или водительское удостоверение, также сведения о согласии на посмертное донорство обязательно будут внесены в Единую государственную информационную систему трансплантации.
По данным Минздрава, трансплантацией органов в Украине занимаются медучреждения в Киеве, Запорожье, Харькове, Львове, Днепре, Одессе и Ковеле. В то же время в Минздраве отмечали, что медикам не хватает донорских органов.

1 января 2021 начала работу Единая государственная информационная система трансплантации.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Органы умершего донора пересадили сразу четырем пациентам». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
февраля

Пасечники, магнаты и агрономы - кто развивал известную украинскую организацию

Уитни Хьюстон нашли мертвой в ванне

Год на посту: что говорил Ермак из кресла председателя ОП

Родился основатель электрической лампочки и телефона

Кремль начал поставлять ресурсы стране-агрессору

Ведущую партию возглавила новая лидерка

Грабитель убил сестру писателя

Самое читаемое
&quot;Мисс идеальная грудь&quot; сняли обнаженной в бассейне
"Мисс идеальная грудь" сняли обнаженной в бассейне
5
 Просмотров: 83749
Даша Астафьева показала свою грудь с разных сторон
Даша Астафьева показала свою грудь с разных сторон
6
 Просмотров: 43121
Польская фитнес-модель засветила аппетитные формы в крошечном бикини
Польская фитнес-модель засветила аппетитные формы в крошечном бикини
6
 Просмотров: 37260
Белла Хадид показала загар в бикини
Белла Хадид показала загар в бикини
6
 Просмотров: 17290
Гороскоп на 11 февраля: как надо встречать год Быка
Гороскоп на 11 февраля: как надо встречать год Быка
 Просмотров: 7659
Общество
Лавина перекрыла трассу Киев-Чоп: видео
Лавина перекрыла трассу Киев-Чоп: видео Просмотров: 414
Полиция в России использует Face-ID в метро для задержаний на протестах
Полиция в России использует Face-ID в метро для задержаний на протестах 1 Просмотров: 126
Как понравиться на первом свидании - у вас есть 3 минуты
Как понравиться на первом свидании - у вас есть 3 минуты Просмотров: 243
Советуют не выходить из дома: показали последствия аномального снегопада во Львове
Советуют не выходить из дома: показали последствия аномального снегопада во Львове
18
 Просмотров: 2142
Вакцина не будет гарантировать полной защиты от Covid-19
Вакцина не будет гарантировать полной защиты от Covid-19
 Просмотров: 180
Больше всего комментируют
5
Перемирия на Донбассе больше нет - Кравчук
3
Налог на Google. За что Украине будут платить Facebook и Netflix
3
Суд Киева сделал просп. Бандеры снова Московским
3
Зеленскому доверяют все меньше украинцев - рейтинг
1
Платежки за отопление вырастут на 10%: назвали причину
Голосов: 55173
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть