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воскресенье, 20 декабря 2020 12:20

Опять ледяные дожди: какой будет погода на следующей неделе

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Опять ледяные дожди: какой будет погода на следующей неделе
В Украину идут ледяные дожди. LIGA.net

В начале новой недели будет солнечно и без осадков в центральных областях Украины, а в восточные и западные регионы придут ледяные дожди и снег, говорится в сообщении синоптиков Укргидрометцентра.

21 декабря в большинстве областей Украины будет солнечная и сухая погода, кроме восточных областей. Там ударят морозы и пройдет снег. Термометры будут показывать днем ​​от 0 до 4 градусов мороза, на западе будет теплее - 2-4 тепла. Ночью температура будет колебаться от 1 тепла до 6 градусов мороза.

Во вторник, 22 декабря, сухо и солнечно будет в центре, на севере и в южных областях, а на остальной территории пройдут ледяные дожди при температуре в 1 градус мороза и снег. Дневные показатели будут колебаться от 1 градуса тепла до 4 градусов мороза. Ночью подморозит: на востоке - до -9, на остальной территории страны - до -4.

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В среду, 23 декабря, осадки накроют большую часть страны, кроме юго-востока, где будет появляться солнце. Мокрый снег с дождем ожидаются в западных и центральных областях, снег - на севере и в центре. Днем на западе температура воздуха ожидается на уровне 5-7 градусов тепла, на востоке - 5-7 градусов только с отметкой минус. Ночью холодное будет на востоке, где ожидается до 9 градусов мороза.

Погода в Украине на Рождество и Новый год будет без снега и морозов. Но уже 1-2 января ожидается легкий мороз до -3°С и снег или мокрый снег.

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Дата
20
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