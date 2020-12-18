Синоптик обновил прогноз на Рождество и Новый год

Осадков не ожидается. Снег с дождем прогнозируется 4-5 января. Фото: pixabay.com

Погода в Украине на Рождество и Новый год будет без снега и морозов. Но уже 1-2 января ожидается легкий мороз до -3°С и снег или мокрый снег.

Об этом рассказал народный синоптик Леонид Горбань, передает Оbozrevatel.

С 28 декабря начнется небольшая оттепель. Температура воздуха составит +1...2°С. Плюсовая температура продержится вплоть до новогодней ночи, 31 декабря.

В Сочельник, 6 января, и на Рождество также ожидается оттепель до +1...2°С. Осадков не ожидается. Снег с дождем прогнозируется 4-5 января.

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В самую длинную ночь года, с 21 на 22 декабря, состоится 2-й декабрьский метеоритный дождь. Поток Урсиды создается остатками кометы Туттля, которую нашли 1790 года. Звездопад Урсиды будет хорошо виден со стороны созвездия Малой Медведицы. Рекомендуют поехать как можно дальше от городских огней, найти удобное место и подождать, пока глаза привыкнут к темноте.