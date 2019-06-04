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вторник, 04 июня 2019 09:55

Опять грозы и град: какой будет погода 4 июня

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Опять грозы и град: какой будет погода 4 июня
4 июня Украиной пройдут дожди. Фото с открытых источников.

4 июня в большинстве областей Украины пройдут кратковременные дожди.

Местами возможны сильные ливни, шквалы и град. Осадки в Крыму маловероятны, передает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Температура воздуха в течение дня + 25 + 30 градусов, на юге и востоке до +32 градусов, в западных областях + 22 + 27.

"В Киеве во вторник ожидается дождь и гроза, максимальная температура воздуха 27 + 29 градусов, во время дождя снижение до + 24 + 26 градусов. Температура воды в Днепре возле Киева составляет 20-21 градус, в озерах, прудах и канавах, конечно, выше, а кому интересно поплавать далее - вашему вниманию карта температуры воды в морях ", - пишет Диденко.

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На побережье Черного моря температура воды +20 + 22 градуса. В Азовском море вода теплее. В районе Геническа, Бердянска + 24 + 26 градусов.

Самой распространенной в отпусках проблемой является "диарея путешественника". Чтобы уберечься от нее, следует быть максимально осторожными с новой пищей и водой, не забывать следить за гигиеной.

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