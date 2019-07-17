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среда, 17 июля 2019 07:15

Опять более +30: синоптик рассказала, когда вернется жара

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Опять более +30: синоптик рассказала, когда вернется жара
С пятницы, 19 июля, температура воздуха в Украине начнет повышаться и местами будет достигать + 28 + 33 градуса. Фото - Укринформ

Сегодня, 17 июля, на большей части территории Украины прогнозируются дожди и грозы.

Днем осадки накроют всю Украину, кроме южных областей. Ветер будет западный, северо-западный, 5-10 м/с. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Температура воздуха от +23 до +28 градусов. В Винницкой и Черкасской областях будет немного прохладнее - +19 +24.

Уже с пятницы, 19 июля, температура воздуха в Украине начнет повышаться, сообщила синоптик Наталья Диденко.

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"Кому холодно и кто соскучился по 30-градусной жаре, надо совсем немного подождать. Температура воздуха начнет повышаться и как раз на выборы достигнет +25 +30 градусов. В южной части, на Днепропетровщине, в Кропивницком и районах, на Востоке +28 +33 градуса", - говорит синоптик.

В Киеве также ощутимо потеплеет, на протяжении 19-21 июля ожидается +25 +28 градусов.

Кратковременные дожди с грозами наиболее вероятные в пятницу, субботу, воскресенье на Западе и Севере Украины. На остальной территории неделя завершится сухой солнечной погодой.

Жара затянется до 9-10 августа. Начнет спадать во второй половине месяца. К концу лета будет + 19 ... 22 ° C и ниже, пройдет дождь.

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Дата
17
июля

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