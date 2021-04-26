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понедельник, 26 апреля 2021 15:46

"Опухоль Викусе удаляли 8 часов" - семья с тремя инвалидами на лечение ребенка просит помощи

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Автор: Фото предоставлено Татьяной Турик
  5-летней Виктории Турик из Звенигородки в нейрохирургии детской областной больницы Днепра удалили объемное образование головного мозга. На лечение ежедневно уходит от 2 до 3,5 тыс. грн. Нужна помощь.
5-летней Виктории Турик из Звенигородки в нейрохирургии детской областной больницы Днепра удалили объемное образование головного мозга. На лечение ежедневно уходит от 2 до 3,5 тыс. грн. Нужна помощь.

5-летняя Виктория Турик из Звенигородки находится в нейрохирургии детской областной больницы Днепра. 22 апреля ей удалили объемное образование головного мозга. На дальнейшее лечение и реабилитацию девочки нужна помощь.

"8 марта у внучки появился сильный кашель. После этого резко начала болеть голова и открылась рвота. Викусю доставили в детское отделение районной больницы. Врачи подозревали пищевое отравление. В течение суток ставили капельницы. Но ничего не помогало. А потом внучка впала в кому. Врачам удалось ее вывести из этого состояния. Консилиум принял решение о МРТ головы. Обследование показало объемное образование головного мозга. Надо было срочно оперировать. Нам посоветовали ехать в Днепр. Оперировала большая бригада нейрохирургов. Опухоль Викусе удаляли 8 часов. Была кровопотеря, но пополняли плазмой и кровью. Пока что ждем результатов гистологического анализа. Врач сказал, что опухоль давила на зрительные нервы, поэтому у Викуси с 1,5 года начались проблемы со зрением. Теперь есть большая вероятность, что правый глаз будет видеть лучше. Левый под вопросом", - рассказывает Gazeta.ua бабушка Татьяна Турик.

Ребенок принимает поддерживающую терапию с антибиотиками. В день нужно от 2 до 3,5 тыс.грн.

"Мама Викуси является моей дочерью. Марина с детства имеет инвалидность. Сейчас ухаживает за папой, который онкобольной. Я после двух инсультов. В нашем доме три инвалида. Поэтому обращаюсь к неравнодушным людям. Прошу у них помощи на лечение моей внучки. Буду благодарна за каждую гривну", - говорит Татьяна Турик.

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Реквизиты для помощи:

карта Приватбанка: 4149 4991 4203 7066, Сбербанка: 5167 8031 0108 7851 или Укргазбанка: 5355 0750 2319 6019 (Турик Татьяна Васильевна).

Карта Приватбанка: 4149 4991 5092 2910 (дедушка Турик Владимир Николаевич).

Автор: Любовь Стрилецкая
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